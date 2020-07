Exigen pago profesores de idiomas del Instituto Tecnológico de Apizaco

Profesores del Centro de Idiomas del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), denunciaron que no han recibido su pago por las actividades ya devengadas, pese a que ya pasó un mes de concluido el semestre.

En entrevista, los docentes, quienes pidieron el anonimato, compartieron que desde hace un mes entregaron evidencias de su trabajo con plataformas digitales, las cuales eran solicitadas semana tras semana por la Coordinación de Lenguas Extranjeras, así como las asistencias de alumnos y evaluaciones, "por lo que no hay excusa para que no nos paguen, no nos han pagado mayo-junio".

Relataron que este problema se ha estado repitiendo desde hace más de cinco años, "todo comenzó cuando la maestra Guadalupe Conde Paredes era nuestra coordinadora, ella siempre hacía presión o tomaba las situaciones personales y siempre nos afectaba retardando el pago".

Agregaron que con el paso del tiempo, la nombraron jefa de Recursos Financieros, "ahora ella es la que paga, entonces quiere seguir manejando el Centro de Idiomas y siempre está pidiendo cosas que no le corresponden y de una u otra manera nos afecta".

Destacaron que para su mala fortuna, la subdirectora de Servicios Administrativos, Deysi Yesica Álvarez Vergara, le da luz verde a todo a Conde Paredes, "entonces esta persona se ha encargado de entorpecer nuestro pago y ya es demasiado personal".

Indicaron que la planilla está conformada por 30 maestros de alemán, francés e inglés, de ellos la mitad lleva entre ocho y 10 años laborando, algunos son nuevos, pero todos han presentado un atraso en su pago.

Asimismo, comentaron que hace dos meses les pidieron una carta positiva del Servicio de Administración Tributaria, a pesar de que ya habían facturado y de que no era un requisito establecido en su contrato.

Dijeron que desconocen la causa de la actitud de la jefa de Recursos Financieros, "hay compañeros que han acudido a derechos humanos porque ha existido acoso por parte de ella".

Expresaron que ha pasado año y medio desde que empezaron a tomar cartas en el asunto, "nos da miedo porque de primera mano nos ha dicho que si se llega a enterar nos va a correr".

Por último, recalcaron que si bien no cuentan con prestaciones porque su contrato es por honorarios, "ahorita con la pandemia hay compañeros que están vendiendo cosas para poder pagar sus rentas, es una situación extrema".

Docentes de Idiomas, TecNM campus ITA

"No pensamos hacer nada más, solo queremos que nos paguen, nos hemos acercado a los directivos, nunca están, siempre hay un pretexto para no atender; los únicos que nos han brindado apoyo son los jóvenes de la sociedad de alumnos"









30 profesores del Centro de Idiomas del ITA son los afectados.

26 alumnos conforman los grupos, cada maestro da clases a un aproximado de 100 a 150 estudiantes.





