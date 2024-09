Exigen panistas cancelar “amañada” convocatoria para renovar la dirigiencia estatal

Por presuntas irregularidades cometidas por el actual Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), que encabeza la diputada Miriam Martínez Sánchez, liderazgos panistas de diversos municipios exigieron la cancelación de la convocatoria emitida en días pasados y que sea la Comisión Nacional de Elecciones la instancia que atraiga dicho proceso, pues denunciaron que está amañada y busca favorecer a Ángelo Gutiérrez Hernández, esposo de la legisladora.

En rueda de prensa, en la que estuvieron presentes, entre otros, la diputada federal Mariana Jiménez Zamora, los exdiputados federales Carlos Carreón Mejía y Lilia Caritina Olvera Coronel, el exalcalde de Apizaco Julio César Hernández Mejía y el expresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y exdirigente panista José Gilberto Temoltzin Martínez, la exregidora capitalina Mirza Amaral Sánchez y la exdiputada local Leticia Hernández, advirtieron que también buscarán la expulsión de Miriam Martínez Sánchez de instituto albiazul, pues acusaron que trata de apoderarse del partido en contubernio con su pareja sentimental.

Demandaron que el proceso de elección sea por el voto de los militantes y no por consejo extraordinario, pues afirmaron que con engaños los presidentes de los comités municipales firmaron un documento, cuando en realidad no estaban de acuerdo, pues no sesionaron para ello, como lo marcan sus estatutos para la aprobación de actos de esta índole.

Lamentaron que están frente a un hecho sin precedentes, pues viven un proceso totalmente fuera de la normatividad, fuera de los estatutos y fuera de los reglamentos, el cual ha incurrido en esta falta y, sin duda, a través de las impugnaciones presentadas esperan que se dé la cancelación del proceso.

Señalaron que la dirigencia estatal cambió actas y falsificó firmas para poder amañar este proceso, el cual es un hecho viciado y, por lo tanto, debería ser anulado, porque no necesitan más evidencia que esa, lo cual requiere para recomponer el rumbo en esta transición “y si es una franquicia personal, pues que le pongan su nombre y no pasa nada, pero no en Acción Nacional”.

Finalmente, sostuvieron que cuentan con el respaldo del 80 % de la militancia y de los consejeros, quienes están en contra de que se lleve a cabo la elección por el método extraordinario y piden que sea por el voto de la militancia.

3,665 militantes en Tlaxcala y existen 35 comités municipales.