Experiencia, necesaria para gobernar: Lorena Cuéllar

“Una cosa es querer gobernar y otra, muy distinta, es saber gobernar”, sostiene tajante Lorena Cuéllar Cisneros.

Para ella la improvisación es riesgosa en la política y por ello todo aquel que aspire a un cargo de elección debe reconocer, en un ejercicio de autocrítica, sus propios alcances y limitantes, más allá de tener un legítimo derecho.

Lorena Cuéllar Cisneros confía en triunfar en la encuesta de Morena para obtener la candidatura y el próximo 6 de junio ser electa como la próxima gobernadora de Tlaxcala

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la exdelegada del Bienestar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador asevera que su trabajo de más de 30 años la respalda y que en los cargos públicos que a lo largo de ese tiempo ha ocupado, “siempre he dejado una huella positiva”.

OFREZCO RESPETO, AUNQUE NO RECIBA LO MISMO

A unas horas de haberse registrado en el proceso interno de Morena, Cuéllar Cisneros ofrece respeto a sus compañeras de partido que también buscan la postulación.

Asegura que no caerá en la tentación de adelantarse a los tiempos electorales y mucho menos violar la legislación en la materia con actos anticipados de campaña, pues “yo sí tengo mucho que perder”.

Revela que si bien ofrece respeto, es evidente que no recibe lo mismo ante los constantes ataques a su persona. Aunque la gran mayoría son comentarios infundados, de ahí que no los responde, más que en algún caso extremo.

Y aunque afirma que siempre le ha tocado remar contracorriente, ya logró ser diputada local con una amplia productividad legislativa, presidenta municipal de la capital con destacados avances, senadora de la República con un récord de iniciativas presentadas y avaladas, diputada federal con una amplia votación y delegada del gobierno federal con resultados y reconocimientos “a la vista”.

Ello, sin contemplar su paso como directora del DIF municipal de Tlaxcala y directora de los centros vacacionales IMSS La Trinidad y Malintzi, aunado a la dirección de la Escuela de Educación Especial, su voluntariado como maestra rural y la Fundación de Desarrollo Social Tlaxcala A.C. (Fudestac), que este 2020 ya cumplió 26 años de existencia.

Lorena Cuéllar Cisneros confía en triunfar en la encuesta de Morena para obtener la candidatura y el próximo 6 de junio ser electa como la próxima gobernadora de Tlaxcala/Moisés Morales

-¿En qué basa la confianza de obtener la candidatura?

-En los más de 30 años que llevo de trabajar en la política y dar resultados… yo fui síndica y si hubiera sido una mala servidora pública no habría pasado a otro espacio. Ees muy fácil decir ¿por qué otra vez ella? Pero con evidencia y hechos esos comentarios falaces se derrumban.

Cuéllar Cisneros revela que desde pequeña, sus padres y abuelos le inculcaron siempre ser la mejor en todo lo que hiciera, de ahí que en los cargos que ha asumido lleva presente esa enseñanza.

-¿Y lo ha logrado?

-Están a la vista. En la Escuela de Educación Especial logré traer computadoras para niños ciegos y sordos que en aquel entonces no había en ninguna parte del país; en el DIF reafirmé mi vocación de servicio hacia los grupos más vulnerables de la capital y de otras partes del estado que llegaban a pedirnos apoyo; a mi salida de ese cargo fundé la Fudestac para seguir apoyando a la gente.

Agrega que a todo ello se suma su paso como Síndico Procurador, cargo que “me permitió después ser una buena presidenta municipal”, al conocer las implicaciones legales de cada decisión gubernamental.

TLAXCALA, PREPARADA PARA QUE OTRA MUJER GOBIERNE

Lorena Cuéllar Cisneros refiere que si bien la lucha femenina está muy marcada en los últimos años, en sus cargos públicos siempre ha pugnado por abrir espacios políticos a las mujeres y atender a todas aquellas que padecen una situación de vulnerabilidad.

La creación de la “Casa de la mujer maltratada” es una de las acciones que más satisfacción le ha dado, pues hasta hoy ofrece albergue, comida, asesoría legal y médica gratuita a mujeres en situación de riesgo.

EL SERVICIO ESTÁ MÁS ALLÁ DE LOS PARTIDOS

A pregunta expresa sobre su paso por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y actualmente Morena, algunas veces criticado, Cuéllar Cisneros declara que más allá de los colores partidistas el interés supremo es el servicio a la gente.

Acusa que su salida del PRI, en 2010, se debió a un acto de misoginia al intentar buscar por primera vez la postulación a la gubernatura, la cual no logró, de ahí que al paso de los meses se unió al proyecto del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logrando ser electa como senadora en 2012 por el Movimiento Progresista, conformado por los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

CONOZCO TLAXCALA Y TLAXCALA ME CONOCE

Lorena Cuéllar omite hablar de sí misma para preferir que sea la gente la que dé su punto de vista sobre ella.

Rememora que conoce cada uno de los municipios y rincones de la entidad porque los ha recorrido infinidad de veces, desde que apoyaba campañas de muchos políticos, pegaba propaganda con engrudo o colocaba lonas. “He pasado de ser la suplente del suplente, a después ya ser suplente y luego a iniciar mi propia carrera, digo esto porque para gobernar no basta con solo querer ser, sino saberlo hacer… conocer Tlaxcala no solo es ir a un lugar, sino conocer a la gente, su sentir, saber que de una comunidad a otra la gente piensa distinto, por eso Tlaxcala es único”.

QUIERO DEJAR HUELLA

La aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Tlaxcala resalta que, además de servir como lo ha hecho en los últimos 30 años, quiere dejar huella en la gubernatura, por lo que ya trabaja en la elaboración de un gran proyecto de gobierno; omitió dar detalles para no violar la legislación electoral.

En general, refiere que la salud, la economía y la seguridad son las principales preocupaciones de la gente, de ahí que sumado a lo de la pandemia por Covid-19, existe la necesidad de mejorar los servicios, contar con un hospital de tercer nivel, tener un instituto para casos de insuficiencia renal; un hospital de traumatología y ortopedia, servicios especializados de oncología y geriatría de los que la entidad carece, ampliar los horarios de los servicios de salud, entre muchos proyectos más.

En economía, el respaldo a los empresarios debe ser la constante no solo para generar más empleos, sino para no perder los ya ocupados y; en seguridad, crear un plan estratégico funcional para una efectiva prevención y combate de los delitos de los que su propia familia ha vivido en carne propia, como ocurrió en 2002 al morir su madre durante un hecho delictivo.

-¿Es el tiempo de Lorena Cuéllar?

-Sin duda que sí, así lo siento porque me he preparado durante 30 años de mi vida para gobernar Tlaxcala, mi trabajo me respalda y cada vez somos pocos políticos los que desde un inicio no hemos dejado de tener un cargo de elección popular y eso me compromete mucho para no fallar.

TRAYECTORIA

La exdelegada del Bienestar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asevera que su trabajo de más de 30 años la respalda

Como ciudadanos, los políticos tenemos todo el derecho de participar en el proceso interno de un partido político y el pueblo tiene todo el derecho de elegir al mejor

LORENA CUÉLLAR CISNEROS / Aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Tlaxcala

Acusa que su salida del PRI, en 2010, se debió a un acto de misoginia al intentar buscar por primera vez la postulación a la gubernatura, la cual no logró.

