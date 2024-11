Expresan niñas y niños magistrados del TET su sentir sobre los derechos político-electorales

En el marco del Día Mundial de la Infancia y de la celebración de la “Niña y Niño Magistrado Electoral”, iniciativa impulsada por el diputado local Héctor Israel Ortiz Ortiz, diversas instituciones de gobierno y organismos autónomos festejaron a los infantes, quienes desarrollaron una sesión pública como magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

Local Rinde protesta Miguel Sánchez Ramírez como Consejero de la Judicatura de Tlaxcala

Durante la plenaria, los infantes expresaron su punto de vista y opiniones en torno a las vivencias que han tenido con los procesos electorales, tales como elecciones escolares o de su comunidad y municipio, donde señalaron que han vivido diversas experiencias y han visto de cerca cómo elegir a alguna autoridad puede ser causa de problemas entre las personas, pero también espacio de diálogo y acuerdos.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En la presentación de dicha actividad, que se realizó en el Congreso del Estado, las autoridades locales destacaron la importancia de eventos que garanticen espacios de expresión y desarrollo de la niñez, pues sirven para escucharlos y, con base en ello, generar políticas públicas en favor de este sector de la población.

En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Miguel Ángel Caballero Yonca, aseveró que estas actividades sirven para fortalecer los valores cívicos de la sociedad, además de que a través de estas acciones ayudan a convivir, desarrollar y ser parte de las actividades que realiza el Tribunal Electoral, de ahí que con estos ejercicios buscan incluir a las niñas y niños en asuntos políticos y brindarles un espacio para externar sus sueños.

Resaltó la importancia de abrir estos momentos para la niñez porque son en el futuro y presente, por lo que escuchar cada una de sus ideas sobre medioambiente, educación, salud y justicia permite construir políticas públicas que respondan a sus necesidades.

Entérate: ➡️ Demandan infantes una vida libre de violencia

Por su parte, el diputado Jaciel González Herrera, vocal de la Comisión de Educación del Congreso local, resaltó que con estas acciones se fomenta la incursión de los infantes en temas político-electorales, además de que sirve para difundir los derechos de la niñez, concatenados con la importancia que tiene la justicia en la vida democrática de la entidad.

Puntualizó que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia la (Unicef), los niños y jóvenes tienen los mismos derechos humanos generales que los adultos, así como también derechos específicos derivados de sus necesidades especiales, de ahí que no sólo son prioridad de sus padres ni beneficiarios, sino de todas las personas.

Manifestó que es urgente la necesidad de velar por su desarrollo y que todos los niños deben tener derecho a la calidad de vida básica, para que la sociedad en su conjunto haga un esfuerzo mayor por garantizar que sus derechos consagrados en la Constitución estatal y federal.

Continúa leyendo: ➡️ Tlaxcala es ejemplo en defensa de la infancia y adolescencia, sostiene magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Además, el titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Rubén Terán Águila, consideró que se debe tener a la niñez como base y foco principal de atención de las instituciones, por lo que el Gobierno del Estado debe implementar políticas públicas a través de sus instituciones y realizar este tipo de actividades de manera permanente.

No es apostarle a la niñez para que sea el futuro, sino el presente de México, pero no es realizar solamente actos que ayuden a quienes son hijos de México, sino fortalecer a los soldados de la patria, de ahí la importancia de incentivar a la niñez a ocupar cargos públicos que en este momento por su edad no pueden, pero que sin lugar a dudas les permitirá generar ese deseo e ilusión, pues se requieren servidores públicos con vocación de servicio.

Finalmente, el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala (ITE), Miguel Nava Xochitiotzi, consideró que la realización de este evento será el inicio de trabajos encaminados para que cada año las niñas y niños tlaxcaltecas cuenten con un espacio de expresión de sus ideas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Pleno del Tribunal Infantil estuvo integrado por Montserrat N., Josep Daniel N., Wendy Yatxiri N., Paola N., y Fernando Jesús N.