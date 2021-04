Falla página de la Sepe para las preinscripciones en línea

A pesar de que la convocatoria oficial precisó que este 19 de abril comenzarían en línea las preinscripciones para educación básica, alrededor de las 11 de la mañana, la Secretaría de Educación Pública del Estado y Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset) avisó que la plataforma www.septlaxcala.gob.mx sería reactivada este 20 de abril, tras presentar fallas técnicas.

Por medio de un comunicado, la Sepe-Uset sostuvo que trabajan en rehabilitar la plataforma a fin de garantizar y dar certeza al proceso de preinscripción en línea. Agregó que el sistema de registro estará abierto las 24 horas del día, lo que evitará saturación.

En las redes sociales, las mamás y los papás criticaron el sistema de la Sepe y Uset, pues en las primeras horas de este lunes 19 de abril no estaba habilitada la página.

“¿En qué momento se abrirá el link? “No abre la página, no permite la selección de municipio y localidad”. “Es lamentable que la Sep Tlaxcala no respete los tiempos que ellos mismos establecieron”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Reprocharon que a pesar de que hubo tiempo para programar las actividades en línea, el link no abrió, lo que les provocó incertidumbre para inscribir a sus hijos al siguiente periodo lectivo, pues no pudieron hacer las preinscripciones, en muchos casos no aparecen las opciones de municipios, ni la localidad.

Cuestionaron a las autoridades educativas del estado lo qué van a hacer con las escuelas que “irresponsablemente” pidieron más requisitos y la presencia en las instituciones de los padres de familia y no consideraron la plataforma.

Es más, señalaron que hubo escuelas que ya realizaron las preinscripciones en las semanas pasadas y no respetaron los tiempos de la Sepe-Uset.

Los papás aprovecharon para manifestar que necesitan saber cuándo serán las preinscripciones para nivel medio superior, pues saben de casos de subsistemas que también ya hicieron los procedimientos.

EL PROCESO EN LAS ESCUELAS DE PAGA

Las preinscripciones en línea en las escuelas de paga no registraron complicaciones mayores en los trámites.

Los directivos de instituciones informaron a este Diario que previamente difundieron en sus páginas de internet, redes sociales y afuera de sus instalaciones con lonas, la liga para hacer los trámites, así como los correos electrónicos y teléfonos para pedir informes y asesorías, además de precisar los costos que debían pagar por inscripción y las mensualidades.

30 de abril, es la fecha límite para las preinscripciones en línea, según la convocatoria de la Sepe





MÁS DETALLES

