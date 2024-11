Falta de empleo, principal problema de personas con discapacidad, afirma la diputada Gabriela Hernández

“ En todos los municipios el principal problema que enfrentan las personas con discapacidad es la falta de trabajo, de ahí que nos reuniremos en próximos días con el titular de la Secretaría del Trabajo y Competitividad del Gobierno del Estado para tratar el tema ”, reveló la diputada local Gabriela Hernández Islas.

En entrevista, la legisladora local, que arribó al Congreso del Estado para cubrir la acción afirmativa de personas con discapacidad, lamentó que sea la falta de empleo lo que lacere a este sector de la población, pues no pueden ser autónomos si no cuentan con un trabajo, pues eso los vuelve dependientes económicos de su familia, lo cual conlleva a una serie de vulneraciones a sus derechos humanos.

En este sentido, señaló que es necesario que las autoridades correspondientes generen esos espacios para las personas con discapacidad, pero que no signifique simplemente el colocarlo en tal o cual lugar, sino que la población tenga conciencia de que esto es necesario y que tienen que estar incluidos todos.

“Sí, es un todo, porque tiene que ver con la condición de discapacidad, pues no los contratan porque a veces no tienen prepa o secundaria, pero porque tienen discapacidad y no hay acceso a la educación inclusiva, entonces es todo que no permite y merma muchísimo nuestro derecho al trabajo”, criticó.

Por otro lado, adelantó que antes de concluir legislatura exhortará a las próximas autoridades, tanto municipales como del Ejecutivo, a que continúen con obras para los sectores vulnerables y que no dejen en el abandono las Unidades Básicas de Rehabilitación que el estado tendrá en los 60 municipios, de acuerdo con lo anunciado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, para reducir el porcentaje de personas que no tienen acceso a este servicio y así mejorar su calidad de vida.

De igual forma, indicó que antes de concluir esta Legislatura instará a las autoridades para que esas obras no se queden como “elefantes blancos” o en el podría ser o podría haber sido, sino que sea un hecho, porque todo ese tipo de acciones son muy buenas, bondadosas con la población con discapacidad y no deben dejarlas atrás.