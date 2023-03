Falta de firma de síndicos, asunto político: diputado

Como un tema político catalogó el titular de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, Jaciel González Herrera, el que los síndicos y síndicas municipales no firmen las cuentas públicas, de ahí el exhorto a los alcaldes para reforzar el diálogo entre los funcionarios y llevar a buen puerto la administración.

Municipios Obras programadas en Santa Justina Ecatepec, Ixtacuixtla no se ejecutarán

En entrevista, sostuvo que este tema es en ese sentido, así como de comunicación, concertación en los cabildos y la responsabilidad la tiene el presidente, pues cuenta con los recursos materiales y políticos para hacer acuerdos y alcanzar un bien común.

Te recomendamos:➡️ Proponen digitalizar las cuentas públicas; iniciativa de Lorena Cúellar

De esta forma, indicó, es importante exhortar a los munícipes para realizar ese trabajo político y administrativo con sus equipos, pero sobre todo con el ayuntamiento, aunque también en algunos casos existe la guerra de poderes, donde los integrantes del ayuntamiento quieren hacer las funciones del presidente y eso no es válido.

Municipios Se oponen a trabajo de edil de San Miguel del Milagro

De repente hay choque y confrontación y no se firma la cuenta pública, que llega a suceder, pero el síndico está obligado a justificar por qué no firma la cuenta pública, sin embargo, hay algunas cosas que no pueden hacer sin tener conocimiento, recalcó.

Empero, insistió en que ya les han comentado a los alcaldes que incurren en una doble responsabilidad, porque en un requerimiento futuro el o la síndico en automático se deslinda del tema al no tener información al respecto y decir que no la validó y la responsabilidad recae en el munícipe y tesorero.

Municipios Invaden el espacio cultural en Zacatelco

Continúa leyendo:➡️ Condiciona alcalde a síndico de Nopalucan para firma de cuenta pública

En este tenor González Herrera lamentó que se dé ese tipo de problemas con los alcaldes, pues es algo que no debe suceder, entonces por eso realizaron la reunión con ambas partes para concientizarlos en la responsabilidad que tienen y la gravedad que representa la evasión de dicha acción.

Antecedente

El pasado 30 de enero venció el plazo para que los entes fiscalizables y municipios hicieran entrega de la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre de 2022 al Congreso del Estado.

Te puede interesar:➡️ Verificarán perfiles en cuentas públicas de municipios

En este sentido y debido a que en el tercer trimestre 11 municipios entregaron su cuenta pública sin la respectiva firma del síndico, a través de un escrito dirigido a los representantes legales de Nopalucan, Tlaxco, Lázaro Cárdenas, Xaltocan, Cuaxomulco, Tepeyanco, Panotla, Nativitas Tenancingo, Chiautempan y San Pablo del Monte, el legislador instó a manifestar el por qué la falta de su rúbrica en los documentos entregados y detalló la necesidad de manifestar los motivos por los cuales el representante se negó a ejercer su obligación de dar certeza a la rendición de cuentas, pues de no hacerlo, el motivo de su omisión lo tomarán como validado para los efectos de Ley.

Municipios Condiciona alcalde a síndico de Nopalucan para firma de cuenta pública





Incumplen

Los municipios que entregaron cuenta pública sin rúbrica del síndico en el cuarto trimestre de 2022 son: Teolocholco, Tenancingo, Chiautempan, Xaltocan, Santa Cruz Quilehtla, Nativitas, San Francisco Tetlanohcan, Santa Ana Nopalucan y Tlaxco

Lee más:➡️ Incumplen 17 municipios requisitos en cuenta pública

En el cuarto trimestre de 2022, fueron unos ocho municipios los que entregaron su cuenta pública sin firma del síndico.