Falta educación vial a peatones citadinos; hoy es el Día Internacional

El incumplimiento de las normas de tránsito y la falta de conciencia y responsabilidad son algunos de los problemas frecuentes entre conductores y peatones citadinos de Tlaxcala.





El gobierno federal describe a la seguridad vial como “un mosaico de normas diseñadas con el fin de prevenir accidentes de tránsito y minimizar sus consecuencias, que atañen tanto en la responsabilidad de quienes conducen como la de las personas a pie cuando circulan por la vía pública”.

Regularmente, las personas cruzan las calles o avenidas desde cualquier punto; es decir, no lo hacen por la zona marcada (cebras) o en las esquinas. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Con motivo del Día Internacional de la Educación Vial, que se conmemora cada 5 de octubre, El Sol de Tlaxcala observó por lapsos de varios minutos el comportamiento de los peatones y el nivel de cultura vial en algunos puntos importantes del municipio capitalino, como los cruces de la Central de Autobuses de Tlaxcala; avenidas importantes del Centro Histórico, como la 20 de Noviembre, y los nodos la carretera federal Puebla-Tlaxcala, a la altura de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la zona conocida como La Virgen.

Una de las constantes entre los peatones es ignorar parte del contenido de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, así como el reglamento. Regularmente, las personas cruzan las calles o avenidas desde cualquier punto; es decir, no lo hacen por la zona marcada (cebras) o en las esquinas.

Más detalles: ➡️Priorizará al peatón la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Tlaxcala

No esperar a que el semáforo se ponga en rojo para cruzar las calles y avenidas es otra constante entre las personas. Avenidas como la 20 de Noviembre, Porfirio Díaz, Vicente Guerrero o Mariano Sánchez son sitios en donde los peatones se aventuran a atravesar de forma apresurada en el momento en que consideran que es seguro, porque los autos están a una distancia lejana.

El desuso de los puentes peatonales también es común entre las personas. Aunque ese tipo de infraestructura es poco usual en el centro de las ciudades, los pobladores prefieren no usar los existentes en el municipio capitalino, como el ubicado a unos metros de la Central de Autobuses de Tlaxcala o en la avenida Ocotlán.

No dejes de leer: ➡️Imparten educación vial a niños de Contla

Y si bien los peatones cometen diversas infracciones al reglamento de tránsito, es más común entre los conductores, quienes regularmente manejan sus automóviles usando el teléfono celular mientras conducen y pisan el acelerador cuando el semáforo está en amarillo para evitar quedarse en el alto.

Durante el lapso observado por este Diario fue común identificar que son los choferes del transporte público quienes más comenten ese tipo de faltas, y otras más, como manejar a velocidades no permitidas, estacionarse en sitios no adecuados y en algunas ocasiones retornar o dar vuelta en “U”, situaciones detectadas a la altura de la central de autobuses y frente al Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Entérate: ➡️¡Tenga paciencia! De viernes a domingo habrá cierres viales en la ciudad de Tlaxcala

Autoridades estatales han reportado que gran parte de los accidentes son cometidos por personas que manejaban en estado de ebriedad y El Sol de Tlaxcala ha dado cuenta, en varias ocasiones, de la invasión de la ciclovía por parte de automovilistas, incluso peatones.





LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN VIAL

De acuerdo con información oficial, en México, el presidente Porfirio Díaz fue el creador del primer Reglamento de Tránsito en el país, el cual permitía que automovilistas alcanzaran una velocidad máxima de10 kilómetros por hora en calles estrechas o muy transitadas, y hasta 40 kilómetros por hora en las demás. Desde entonces, fue imprescindible contar con una regulación constante en la materia.

Municipios Convive Lorena Cuéllar con productores del CAC Ocelotzin, en Españita

Sigue leyendo: ➡️Estados olvidan legislar en materia de seguridad vial

Fue así que han surgido múltiples reglamentos y normas que al paso de los años se fueron adecuando a las necesidades de la sociedad, pero con el objetivo de que todas las personas que transitan por la vía pública lo hagan de una manera segura para reducir los accidentes de tránsito.

En el país, así como en la entidad, los pasos peatonales, ciclovías, semáforos auditivos, así como otros dispositivos son parte de las acciones para fomentar la cultura vial.

Sin embargo, las autoridades señalan que, si bien los reglamentos y dispositivos de seguridad son tan importantes, la conciencia que cada persona haga respecto al tema es más significativo, pues deben transitar de forma responsable sin importar el medio en el que lo hagan.

Local Comercio informal arriesga Declaratoria de Patrimonio Cultural del Exconvento de San Francisco

Te recomendamos: ➡️Se reúnen ocho alcaldes de la zona centro-sur del estado para acordar medidas de seguridad

RESPONSABILIDADES DE PEATONES Y CONDUCTORES

La ley en Tlaxcala establece que las personas tienen el derecho al acceso pleno en igualdad de condiciones de dignidad y autonomía al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad, mediante la identificación y eliminación de obstáculos, barreras de acceso, sin discriminación, a costos accesibles y con información clara y oportuna, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto en zonas urbanas como rurales.

La intención es garantizar que el sistema de movilidad cuente con accesibilidad física, accesibilidad económica y sin discriminación, pero en atención a las necesidades específicas de algunos grupos.

Municipios La cultura y el deporte serán ejes para erradicar el estigma de Tenancingo, anuncia el alcalde Emmanuel Contreras

Lee más: ➡️Nueva Ley de General de Movilidad da prioridad a peatones y ciclistas

RESTRICCIONES A LOS CONDUCTORES

La ley prohíbe a los conductores hacer las famosas “carreritas”, especialmente en la vía pública y, sobre todo, en el caso de las camionetas, no pueden transportar personas en la parte exterior de la carrocería o en lugares no adecuados para ello, ni llevar mayor número de personas que el autorizado en la tarjeta de circulación.

Una de las principales restricciones conocidas por la población es manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos, drogas, enervantes u otras sustancias tóxicas; no usar teléfono u otro aparato de radiocomunicación mientras conduce.

Local Congrega a las familias tlaxcaltecas el desfile cívico-militar en la capital del estado

Te puede interesar: ➡️Presentan iniciativa de Ley de Movilidad del Estado de Tlaxcala para armonizarla con la disposición general

Están obligados a usar cinturón de seguridad, menores de 12 años no pueden viajar en el asiento delantero, deben mantener una distancia no menor a cuatro metros de otro vehículo, no pueden aumentar la velocidad cuando sea rebasado por otro y no deben rebasar por la derecha.

Según el reglamento, está prohibido transitar en sentido contrario o invadir el carril de contraflujo, transitar sobre las rayas que delimitan carriles de circulación y cambiar de carril en los pasos a desnivel y en raya continua.

Tampoco pueden dar vuelta en “U” para colocarse en sentido opuesto al que circula, cerca de una curva o cima, en vías de alta densidad de tránsito o en donde el señalamiento lo prohíba, y a lo anterior se suma el no poder rebasar vehículos por el acotamiento.

Local Normalistas sitian las oficinas de la Sepe-Uset en demanda de que autoridades cumplan con su plego petitorio

Continúa leyendo: ➡️Participa Secte en foro sobre Ley General de Seguridad Vial convocado por el Senado

Está impedido realizar maniobras de ascenso y descenso en los carriles centrales de las vías estatales de comunicación. Dentro del auto deben abstenerse, tanto el conductor como los acompañantes, de escandalizar, tomar bebidas embriagantes y cualquier otro tipo de falta o delito.

Entre otras cosas, no pueden transportar bicicletas, motocicletas o cualquier vehículo similar en el exterior del auto, sin los dispositivos de seguridad necesarios; circular sobre aceras, camellones, isletas o marcas de aproximación y no arrojar objetos o basura desde el interior del vehículo a la vía pública y no usar espacios destinados al estacionamiento de los vehículos de personas con discapacidad.

Local ¡Precaución conductores! Hoy habrá cierres intermitentes en Tlaxcala por marcha de normalistas

No dejes de leer: ➡️Promueven en la capital tlaxcalteca la educación vial para infantes

LAS OBLIGACIONES DE LOS PEATONES

Por su parte, los peatones tienen la preferencia al momento de cruzar un estacionamiento o calle privada por donde cruzan o salen autos.

Entre sus obligaciones está el uso de los semáforos, abstenerse de cruzar la intersección ante una silueta humana en color rojo en posición inmóvil, caminar sobre las aceras de la vía pública y sobre el acotamiento cuando no dispongan de zona peatonal.





Entérate: ➡️Realiza Sesa “primera feria estatal de seguridad vial”

Local Con el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, tienen municipios base para planeación urbana

No deben cruzar a lo largo de la superficie de rodamiento de las vías públicas, por lugares que no sean esquinas o zonas de cruce de peatones. Al cruzar una vía donde haya puentes peatonales, están obligados a usarlos. En el caso de las personas con discapacidad, de la tercera edad y estudiantes gozarán, de manera especial, de los derechos y preferencias de lo mencionado anteriormente.

Las normas en la entidad señalan que el tránsito de caravanas, de personas o vehículos requiere de autorización, para fines de seguridad, que por escrito expida por la Secretaría de Gobierno y será solicitada con la debida anticipación.

En el caso de usuarios de motonetas y motocicletas el problema es mayor, por lo que este Diario les presentará un reportaje alusivo.

Local Listo operativo “Regreso Seguro a Clases 2024”: SSC

Infórmate: ➡️Continúa Policía de Chiautempan con la promoción de la seguridad vial en escuelas del municipio





EL APUNTE

Los conductores deben evitar producir ruido excesivo con el radio, el claxon o el motor.

La velocidad máxima en zonas urbanas en Tlaxcala es de 40 kilómetros por hora, salvo señalamiento en contrario; en el caso de motocicletas es de 30 kilómetros por hora, excepto en las zonas escolares en donde se deberá disminuir la velocidad a 20 kilómetros por hora.