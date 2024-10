Falta empatía para apoyar a migrantes, lamentan responsables del albergue La Sagrada Familia

Trata de personas, asesinatos, secuestros, discriminación y xenofobia son algunos de los problemas que deben enfrentar indocumentados de 30 países durante su tránsito de sur a norte por el territorio mexicano. Muchos de ellos han arribado a Tlaxcala y recibido apoyo en el albergue La Sagrada Familia, en Apizaco, el cual cumple 14 años de existencia.

“No se ha aprendido a convivir con ellos”, indicó Elías Dávila Espinosa, protector de los derechos humanos de la Diócesis de Tlaxcala, quien a la vez señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) implementó políticas como la reducción de la emisión de visas humanitarias, e incrementó a más del 200 % la deportación de migrantes.

Todo esto para obligar a los provenientes de otros países a solicitar una cita en un puerto de entrada de Estados Unidos de América (EU) a través de la aplicación CBP One y, con ello, limitar el acceso a ese país.

Aseveró que, de 2022 a la fecha, Tlaxcala cerró sus fronteras a los indocumentados “y no sólo construyeron muros para impedirles el paso a la colonia Ferrocarrilera, sino que les prohíben subir a Ferrocarriles del Sureste y les ponen trampas para capturarlos y deportarlos a sus países”.

Enfatizó que al pueblo de Tlaxcala le falta ser empático y no discriminar a los migrantes. “Ahora vemos en redes sociales que se tiene más importancia a la vida de una mascota que a la de una familia en tránsito”, lamentó el religioso.

Hace más de dos mil años, José y María, la familia sagrada salió de Nazaret, de Galilea a Egipto para salvar sus vidas, así pasa con las familias de Centro y Sudamérica huyen de sus pueblos por desempleo e inseguridad, por eso debemos ser bienhechores con ellos, resaltó.

MÉXICO CON MÁS MIGRANTES EN TRÁNSITO EN EL MUNDO

Por su parte, Sergio Luna Cuatlapantzi, director del albergue La Sagrada Familia, aclaró que México se convirtió desde hace unos años en el primer país en el mundo por el que transitan personas de más de 30 países.

Reveló que de enero a septiembre de 2024 dieron asistencia humanitaria a unas mil 497 personas, en un 77 % provenientes de Honduras, Guatemala, Venezuela y El Salvador; el 5 % del total de personas atendidas fueron menores de 18 años.

Dijo que el INM, en su sitio web de la Unidad de Política Migratoria, en el periodo enero a mayo de 2024, reportó la detención de dos mil 269 personas extranjeras en condiciones migratorias irregulares; además, en el mismo periodo, pero de 2023, el INM había regresado a sus países de origen a cuatro mil 45 personas.

Aclaró que el INM registró una reducción de más de 50 % de personas detenidas en Tlaxcala, lo que confirma de cierta manera la disminución del flujo de personas por la entidad.

Para este segundo semestre se mantiene el bajo flujo migratorio en Tlaxcala y México a causa de las acciones tomadas por el gobierno de Estados Unidos para frenar el ingreso de personas, previo a las elecciones, de mayo a septiembre, atendimos a mil 500 personas

Refirió que frente a esta problemática los albergues de México brindan servicios a la población migrante y refugiada, aunque los migrantes ahora cruzan la frontera a través de Redes Organizadas, donde permea la trata de personas, asaltos, secuestros y asesinatos.

Dijo que mantienen abiertas las puertas del albergue para diferentes servicios que requieren ante el retiro de los beneficios que ofreció en el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Indocumentados de más de 50 países ha recibido el albergue para migrantes en Apizaco. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

“Migrantes y refugiados tienen difícil acceso a medidas de protección como el refugio o el reconocimiento de su condición de víctimas de un delito”, lamentó.

Por último, expresó que el dos de febrero de 2012 constituyeron la Asociación Civil Un Mundo Una Nación, mediante la cual emprendieron la defensa de los derechos humanos.

Luego, en 2013, la Diócesis de Tlaxcala designó al párroco Elías Dávila como coordinador de la pastoral de migrantes y responsable diocesano del acompañamiento al albergue.

CELESTE CUMPLIÓ OCHO AÑOS EN EL ALBERGUE

Celeste Guadalupe es una joven activista que dedicó ocho años de su vida a la defensa humanitaria. Una vez que egresó de la Licenciatura en Ciencias de la Familia, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ingresó a colaborar en La Sagrada Familia; con la llegada de la pandemia supo enfrentar la contingencia, pues a pesar de los contagios mantuvo su apoyo en el albergue.

En días pasados, con sentimientos encontrados se despidió de Sergio Luna y Elías Dávila. “Dos veces me contagié con el virus (Covid-19), recibí todo el apoyo de don Sergio y del padre Elías; me voy contenta en busca de mi proyecto de vida, me quedo con muchas experiencias, pero la más importante es haber servido en el albergue a tantos indocumentados que ayudé y me platicaron sus historias”.

La especialista recordó que trabajaron en Apizaco con personas en situación de calle, bajo los semáforos con migrantes y también ayudando a familias de un circo que se quedaron sin empleo hace cuatro años.

El albergue La Sagrada Familia y Un Mundo Una Nación A.C. surgen en 2010 por la convergencia de iniciativas de vecinos de la ciudad de Apizaco y grupos parroquiales quienes, desde la década de los noventa, fueron testigos del paso de migrantes con sus necesidades.

Se cumplen 14 años del inicio de la ayuda humanitaria que emprendían los apizaquenses en el albergue.

Inicialmente fueron defendidos por el extinto sacerdote Ramiro Zárate Tónix, apoyado por la juventud apizaquense, hasta que iniciaron la construcción de la casa del migrante.

El albergue abrió el 18 de octubre de 2010, está ubicado junto al templo de Cristo Rey en la colonia Ferrocarrilera de Apizaco.