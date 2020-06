Falta internet en hogares: Luis Pérez

Entre el 50 y 60 % de los alumnos de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) no cuenta con una computadora y servicio de internet en sus hogares, refirió Luis Pérez Cruz, docente de Sociología.

Indicó que se percató de esta situación desde que fueron suspendidas las clases presenciales en la universidad en marzo, de ahí que tuvo que ponerse de acuerdo con sus alumnos para continuar con el curso.

Mencionó que fueron los alumnos quienes le externaron la situación, pues la pandemia fortaleció la comunicación con los estudiantes, de ahí que buscó la manera de adecuar sus clases para que todos pudieran culminar satisfactoriamente el semestre.

Refirió que el uso de la tecnología le permitió conocer las condiciones en las que viven los estudiantes y se dio cuenta que la mayoría de ellos no cuenta con las condiciones adecuadas y tecnológicas para trabajar desde su casa.

Recordó que uno de sus estudiantes le comentó que en su casa no contaba con una computadora, por lo que todos los días acudía a un café internet para cumplir con sus responsabilidades académicas.

“El caso de este joven me hizo reflexionar y darme cuenta de que el confinamiento no estaba funcionando porque tenía que salir de su hogar, no podía permitir eso, por lo que le sugerí elaborar sus tareas de manera tradicional, a mano y en una libreta, tomarle una fotografía y que me la enviara vía WhatsApp, esa fue una manera de resolver ese inconveniente”, aseveró.

A otros alumnos les pidió grabar lo que habían entendido y sus reflexiones de alguna lectura, así como la enseñanza que les dejó; mientras que en otros casos le escriben en aplicaciones de mensajes instantáneos o por correo electrónico sus tareas, el caso fue adaptarse a los recursos que cada uno tenía para poder cumplir, mencionó el docente.

