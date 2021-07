Faltan medicinas para los infantes con cáncer: Haydee Noya

A diferencia de otras entidades donde existe un desabasto, en Tlaxcala sí están garantizadas las quimioterapias para niños con cáncer, explicó María Haydee Noya Cortés, fundadora de la asociación civil Corazonadas de Amor Contra la Leucemia.

Sin embargo, explicó que sí hay una carestía, situación de índole federal, de algunos medicamentos no oncológicos que son complementarios para el tratamiento que reciben los pacientes menores de edad con esa enfermedad.

En entrevista, la activista informó que hay una falta de suministro de medicinas como la dexametasona, el bicarbonato de sodio y levetiracetam, medicamento para las convulsiones que les fue solicitado por una niña que tuvo una afectación en el sistema nervioso central, pero que está en vigilancia de leucemia.

Son medicamentos que los padres de familia han solicitado a la asociación Corazonadas de Amor Contra la Leucemia,

mencionó.

Y es que ante una omisión por parte de la Federación para garantizar el abasto de esos y otros medicamentos que son básicos para la mejoría de los menores, la asociación civil que ella encabeza se ha dado a la tarea de apoyar con esos medicamentos a las familias de niños y niñas con cáncer.

Tenemos varios menores que nos hacen la solicitud del medicamento, son dosis específicas para cada uno, algunos requieren dosis altas y en ocasiones la cuenta para la aplicación de ese medicamentos es de hasta mil 500 pesos cada dos meses, expresar.

RIESGO PARA LOS PACIENTES

Señaló que no contar con estos medicamentos, aunque la quimioterapia esté garantizada, puede derivar en una recaída en el estado de salud de los menores, pues explicó que todos los fármacos son importantes en el esquema de quimioterapia y su aplicación debe ser estricta.

Yo no soy médico, yo hablo de la experiencia que he tenido lo largo de cuatro años ayudando a los niños y viendo por ejemplo que mi hija tuvo un éxito su tratamiento y recuperación cuando no tuvo ningún faltante de medicamento, y por eso me atrevo a decir que cuando hay desabasto de aunque sea uno, los esquemas no se completan,dijo.

Platicó que desconoce el motivo por el cual el Gobierno Federal no suministra tanto los medicamentos para la quimioterapia, como las medicinas no oncologicas, pues en la asociación lo hacen a través de una persona dueña de una farmacia que les distribuye los medicamentos a precio de mayoreo y además les ayuda a localizarlos.

Finalmente, hizo el llamado a la sociedad para que apoyen a los niños con cáncer, pues señaló que el desabasto de varios medicamentos es una realidad.

