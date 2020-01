Favorable, calidad de aire en Tlaxcala

Durante este primer mes del año en curso, la calidad del aire en Tlaxcala es favorable, ya que los indicadores están dentro de los parámetros normales, a pesar de las contingencias ambientales de la Ciudad de México y comienzo de la temporada de sequía, informó el director de Planeación y Evaluación de la Coordinación General de Ecología (CGE), Alí Chumacero López.

Explicó que las partículas PM10 y PM 2.5, relacionadas a micras, reportan un comportamiento estable en estos días, de acuerdo con el monitoreo de las estaciones meteorológicas.

El funcionario aclaró que no existe, hasta el momento, ninguna alarma por una baja calidad del aire en el estado.

Y es que recordó que las partículas PM 2.5 son las que más perjudican a la gente, porque ingresan al aparato respiratorio originando malestar y enfermedades.

Chumacero López mencionó que la CGE exhorta a la población en general a tener cuidado con las diferentes quemas de materiales y agrícolas, esto para no originar la emisión de gases que afecten la calidad del aire y provoquen incendios.

Refirió que la CGE está en contacto permanente con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para acordar acciones que favorezcan a los estados del centro del país.

“Se acordó elaborar un plan de acción, ante los hábitos y costumbres con el fuego, de quemar llantas, hacer fogatas, la pirotecnia”, aseveró.

Abundó que con el inicio de la temporada de incendios forestales, la CGE está alerta en coordinación con las brigadas de combatientes y las instituciones federales.

Tras afirmar que el bosque es un espacio que puede contrarrestar los efectos del cambio climático, el funcionario dijo que en la temporada de sequía las quemas agrícolas no debieran originar incendios forestales. “Recomendamos a la gente que no haga fogatas en zonas boscosas, que procuren apagar el fuego, así como las colillas de cigarros, no tirar botellas de vidrio y de plástico, porque al quemarse generan elementos tóxicos para el ser humano”, expresó.

Finalmente, comentó que el 24 y 31 de diciembre del año pasado la CGE registró aumento de partículas que afectaron la calidad del aire por la quema de pirotecnia.

2 Estaciones de monitoreo están ubicadas en Cuapiaxtla y Calpulalpan y miden gases contaminantes.

