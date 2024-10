Fernanda exige que su agresor reciba castigo; fue quemada por su expareja y las lesiones la dejaron en silla de ruedas

El pasado viernes se cumplió un año de que Fernanda N., empleada de una notaría en Huamantla, fue quemada con gasolina por su expareja Guillermo N., sobre un camino saca cosecha en el ejido de San Luis. El agresor está en la cárcel, pero ella teme que pronto obtenga su libertad.

Policiaca Activista María Elena Ríos demanda justicia para Fernanda, la Huamantleca quemada con ácido

Me dejó discapacitada, tengo quemaduras en todo el cuerpo, no puedo caminar. Ahora soy un milagro y exijo castigo contra el agresor, que se haga justicia y que el Congreso local apruebe la “Ley Ácida” ante estos casos, expresa.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Relató en exclusiva los hechos ocurridos la tarde de aquel miércoles de otoño, después de llevar a la escuela a sus hijos Emilio y Daniela.

Policiaca Agresor de Fernanda N. duerme tras las rejas

Te recomendamos:➡️Deja terapia intensiva mujer huamantleca quemada por su expareja

Fernanda tiene el rostro desfigurado, perdió la mano izquierda y el dedo pulgar de la mano derecha, el dedo índice no tiene movimiento, todo causado por la lumbre. A la fecha presenta heridas por quemaduras en el 80 % de su cuerpo; sus piernas no le responden, no puede caminar.

De hecho, para moverse utiliza una silla de ruedas que solicitaron al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y cada tercer día recibe fisioterapias a cargo de personal del Centro de Rehabilitación Integral de Apizaco.

Fernanda accedió a platicar con este Diario mientras espera la cita médica para la siguiente cirugía.

Policiaca En el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hombre hirió de bala a su esposa

Sigue leyendo:➡️Víctima de intento de feminicidio sigue grave; PGJE ya investiga los hechos

Fernanda ¿qué pasó aquél 11 de octubre?

-”Fui a dejar a mis hijos a la escuela, él ya no vivía con nosotros desde un año antes, de hecho, nunca se hizo responsable de los niños, yo trabajaba para darles de comer y llevarlos a la escuela”.

Explica que ese día no fue a trabajar y él los llevó a la escuela Emiliano Zapata en un vehículo de la marca Chevy de color rojo, después juntos pasaron varias horas. Policiaca Flamazo en Cuapiaxtla deja tres lesionadas

Más detalles:➡️Despiden en Edomex a Margarita, víctima quemada viva en Morelos [Video]

“Ya era tarde y tenía que regresar por mis hijos a la escuela, pero él me llevó a un campo de milpas en el pueblo de San Lucas”.

La mujer de tez blanca, cabello chino y ojos de color café, narra la forma en que fue quemada en un lugar lejano de Huamantla. “Me empezó a recriminar las cosas, me dijo que si estaba embarazada, que con quién andaba, cuando él sabía que estaba operada para no tener hijos”, detalla.

Sacó un garrafón con gasolina de la cajuela del vehículo y me roció el cuerpo, con un encendedor me prendió fuego, salí corriendo con la lumbre, pero me caí, me pateó el vientre y me volvió a rociar de gasolina, denuncia.

Policiaca Estallido en taller de costura deja un joven con quemaduras en rostro y cuerpo, en Ayometitla

No dejes de leer:➡️María Fernanda rompe el silencio contra acosador

Refiere que él se quemó un brazo a propósito para fingir un incendio y así lo denunció a los paramédicos.

Recuerda que pidió auxilio, pero nadie la escuchó, por lo que comenzó a caminar hasta que llegó una ambulancia y se los llevó a un hospital.

Rememora que gracias a que la Notaría la tenía asegurada en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue posible su traslado inmediato al hospital de Traumatología y Ortopedia, “Rafael Moreno Valle” de Puebla.

Soy un milagro para gloria de Dios, estoy convencida que Él tiene planes para mí, estoy muy agradecida de poder ver a mis hijos, a mi madre y mi familia.

Policiaca “Bañan” en gasolina a presunta ladrona y la obligan a regresar colectiva robada, en San Pablo del Monte

Entérate:➡️Sepultan a mujer que quemaron en Terrenate

PASÓ NAVIDAD EN CASA

Azucena, madre de Fernanda, explica que su hija estuvo varios días en terapia intensiva; en total 80 días internada en el hospital, ha sido sometida a once cirugías en rostro, manos, piernas y pecho.

“Mi hija es muy fuerte, tiene muchas ganas de vivir, ahora hasta bromea con sus hijos, me la dieron de alta para Navidad, cuando las heridas estaban en cicatrización y sin riesgo de que se contaminara’.





Más detalles:➡️Mujer es rociada con gasolina y quemada viva en Tetla de la Solidaridad

Policiaca Muere mujer de 84 años de edad al registrarse incendio en su vivienda, en Tlaltelulco

NO TIENEN APOYOS

Fernanda comenta que subsisten con lo que gana su padre y su hermano, pues su mamá está dedicada de tiempo completo a ella y sus nietos.

“El alcalde de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, me visitó en el hospital y me apoyó económicamente, es lo único que hemos recibido”.





Infórmate:➡️Por celos quemaron a mujer en Terrenate

Resalta que, en enero pasado, hicieron el trámite para recibir la pensión del Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, pero es la fecha que no recibe los beneficios.

EL CUMPLEAÑOS DE EMILIO

El pasado tres de octubre, al lado de su hija Daniela y su primo Gabriel, Fernanda le cantó las “Mañanitas” a su hijo Emilio con motivo de su onomástico. Cumplió ocho años de edad y dice que quiere estudiar medicina para curar a su mamá.





Fernanda, víctima

"Con la ayuda de Dios, trato de olvidar el pasado, rehabilitarme para que algún día deje la silla de ruedas y poder ayudar a mis hijos”.