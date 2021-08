Fijar precios desequilibra a distribuidores de gas: Lucía Hernández

Ante los precios de gas establecidos a nivel nacional, distribuidores de gas Lp en el estado registran desequilibrios económicos y desventaja competitiva por la reducción de los márgenes de utilidad que representan los ajustes, señaló Lucía Hernández, asesora de esas empresas.

Sin detallar cifras, mencionó que los cinco distribuidores de gas, ubicados en Texcalac y San Luis Apizaquito, municipio de Apizaco y Tetla, ya tuvieron que despedir a empleados porque no lograron cubrir los costos operativos y del personal. Puso como ejemplo una empresa que tenían una plantilla de 10 operarios y recortó a cinco.

Reconoció que las gaseras están registrando bajas ganancias, afectado el pago de su nómina, el combustible y mantenimiento de sus unidades.

El problema no es que seamos comisionistas. Lo que dicen los distribuidores es que tienen un permiso de distribución, pero no tienen una infraestructura para recibir el producto, lo tienen que adquirir con otra planta o permisionarios y reciben el gas más caro lo que no les permite cubrir los costos de operación y salarios, atajó.

Afirmó que en Tlaxcala sí está afectando los precios con topes fijados a nivel nacional del gas LP, pues están en desventaja porque no pueden comprar directamente a Pemex.

