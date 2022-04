Finalizan con éxito regionales de Taekwondo y Ajedrez en Tlaxcala

Auténtico furor es lo que se respiró en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) cuando saltaron al tatami los primeros taekwondoínes que buscaron su boleto a los Nacionales Conade 2022, dentro del regional de Taekwondo que albergó Tlaxcala durante el fin de semana.

En cada uno de sus combates, los deportistas dejaron el alma en el área de competencia, revelando técnicas en sus patadas y en sus golpes, con lo que demostraron la preparación que tuvieron para llegar a este selectivo con sede en la capital tlaxcalteca.

Participaron en esta justa más de 60 tlaxcaltecas y en total 283 taekwondoínes oriundos de Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Instituto Politécnico Nacional (IPN) y los anfitriones de Tlaxcala, quienes forman la región seis y buscaron su pase a Nacionales Conade 2022.

Los tlaxcaltecas que buscarán ser los mejores a nivel nacional, tras ganar su lugar en el certamen organizado por la Conade, son: Laura Cisneros Santamaría en -46Kg., Dafne Guadalupe Osornio Sánchez en -52 Kg., Axel Fernando Ortega Cervantes en -48 Kg., y Axel Armando Sánchez en -55Kg.

Además de José Fernando Gutiérrez Castellanos en -59 Kg., Elías Joel García López en -68Kg., Abigail Ruiz Cervantes en -78 Kg., José María Argüelles Gastélum en -74 Kg., e Itzel Saraí Sánchez García en -73 Kg.

Es así como estos taekwondoínes se suman al equipo de Poomsae que obtuvo su clasificación el primer día de actividades y cuatro en categoría cadetes que también lograron su clasificación; en fecha por definir viajarán a Sinaloa para participar en los Nacionales Conade 2022.

En la disciplina de ajedrez, Tlaxcala contará con un representante en Nacionales Conade 2022, luego de que Miguel Ehecatl Morales Vázquez logró su boleto a la justa que se desarrollará en Baja California Sur.

Durante tres días, Tlaxcala fue sede del Regional de Ajedrez, en el Salón Joaquín Cisneros del Centro Expositor, se dieron cita los 12 mejores ajedrecistas de Ciudad de México, Morelos, Guerrero y la entidad anfitriona, en las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 17, en las ramas femenil y varonil.

