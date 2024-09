Financiamiento permitirá a alcaldes ejecutar obras de impacto, asegura gobernadora Lorena Cuéllar

Las reformas avaladas por el Congreso local para establecer lineamientos que permitan a los municipios contraer financiamiento, contribuirá al desarrollo de esas demarcaciones por medio de la ejecución de obra pública de impacto, señaló la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Local Delinea Congreso local bases para que municipios y Estado puedan acceder a créditos fiscales

Desde el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, en la Ciudad de México, sede de la presentación de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2024, Cuéllar Cisneros explicó que el recurso que anualmente reciben los presidentes municipales no es suficiente para la edificación de infraestructura relevante, de ahí la importancia de permitirles obtener créditos.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

“Cada presidente municipal tiene poco recurso para hacer obra de impacto. Yo los he ayudado a hacer auditorios, unidades deportivas, mercados, presidencias municipales y obras grandes, de impacto, que ellos no podrían porque no existe la oportunidad de que puedan hacer ese tipo de obras”, indicó.

Local Fortalece gobierno estatal autonomía económica de mujeres; ponen en marcha Programa Economías Colectivas

La mandataria estatal consideró que es importante que un presidente municipal tenga la oportunidad de hacer obras de impacto en beneficio de su población, al explicar que en muchas de las ocasiones, para lograrlo y hacerlo realidad, es necesario adquirir un tipo de deuda.

Te recomendamos ➡️ NL lidera las entidades más endeudadas de México: cada habitante debe 17 mil pesos

“Como yo lo vengo haciendo año con año. No lo hago endeudando a mi estado, ni lo haré porque tendremos que seguir con la posibilidad de que el estado nunca se endeude para tener finanzas sanas”, aseveró.

Sin embargo, opinó que la propuesta que envió al Poder Legislativo y que fue avalada por mayoría de votos, podría ser factible ya que permitirá a las autoridades municipales obtener créditos para ejecutar por lo menos una obra magna y otras obras de mayor impacto.

“La intención es que los municipios se puedan beneficiar, siempre que se cubra la totalidad de esa inversión en la misma administración”, detalló.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Resaltó que el principal requisito que deberán cumplir los presidentes municipales que decidan obtener una deuda es que el dinero que obtengan a préstamo deberán pagarlo a lo largo de su administración, de forma anual, pues la intención es que haya un mayor impacto de desarrollo, pero con sus propios recursos.

Local Buscan prevenir la violencia de género en la administración estatal, a través de taller dirigido a funcionarios

Afirmó que independientemente de ello, su administración continuará con el apoyo y acompañamiento a todos los presidentes municipales, con quienes prometió trabajar sin distinción de color, tal como lo ha hecho en la primera mitad de su gobierno.

Entérate ➡️ Respalda Álvarez Lima la eliminación de deuda pública en el país

Cuéllar también comentó que Tlaxcala tendrá todo el apoyo y respaldo de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyos esfuerzos se sumarán para lograr el desarrollo de los municipios.

AGRADECE CUÉLLAR RECONOCIMIENTO DE AMLO

Por otro lado, Cuéllar Cisneros agradeció el mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que reconoció el buen trabajo que ha hecho la administración de Tlaxcala con relación al manejo de sus finanzas. Lo anterior, porque en la conferencia matutina del 12 de septiembre López Obrador reconoció a Tlaxcala por ser el único estado sin contraer deuda pública desde hace casi tres décadas.