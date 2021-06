Firma Lorena Cuéllar carta compromiso con 4T

La gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, firmó este 16 de junio una carta compromiso a favor de la Cuarta Transformación y con el Pueblo de México. Junto con las 10 gobernadoras y gobernadores electos el pasado 6 de junio y acompañada del dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Cuéllar Cisneros, rubricó el documento en el que se compromete a regir su conducta conforme a los principios éticos y programa de ese instituto político.

“Me comprometo a no mentir, a no robar y a no traicionar… me comprometo a promover una auténtica democracia, donde el pueblo mande. Me comprometo a gobernar para todas y todos. Fomentaré que se reduzcan las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen ¡primero los pobres”.

Durante el encuentro, Mario Delgado destacó que Morena obtuvo en el pasado proceso electoral 11 de las 15 gubernaturas en disputa; logró mayoría en la Cámara de Diputados; mayoría en 19 Congresos estatales y, en comparación con 2018, en el presente 2021 triunfó en 692 municipios.

El dirigente precisó que en la reunión de trabajo las y los gobernadores electos se comprometieron en marcar la diferencia con los gobiernos de la 4T y fortalecer el movimiento nacional que lidera el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De igual forma, las y los mandatarios electos elaborarán una agenda de género para impulsar la igualdad y seguir abriendo espacios políticos para lograr la participación paritaria libre de violencia.

De igual forma, revisarán el desempeño de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a fin de plantear un nuevo modelo del trabajo de los estados con la Federación.

Se acabó la Conago como instrumento de politiquería para exigir recursos al gobierno federal, sin revisar el gasto público y sin tener cooperación en muchos niveles que mejorarían los niveles del país, sostuvo.

Al tiempo, que subrayó que lo logrado por Morena en la jornada comicial del pasado 6 de junio no lo había obtenido el PRI en los últimos 70 años; pues “el triunfo fue de 8 sobre 0, algo histórico”. La gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, estuvo al lado derecho del presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo.

“Las y los gobiernos de Morena sí vamos a trabajar de la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que siga la transformación y llegue a todos los rincones del país”, expresó el dirigente nacional en sus redes sociales.

LOS COMPROMISOS

La Carta Compromiso firmada por Cuéllar Cisneros y sus homólogos gobernadores electos incluye:

Ejercer el cargo con austeridad republicana

Erradicar la corrupción y los privilegios

Promover una nueva forma de hacer política

Combatir el clientelismo, el nepotismo el patrimonialismo

El corporativismo y todas aquellas prácticas que obstaculicen la democracia

Además de no aplicar la represión como método de gobierno

MORENA

El partido obtuvo 11 de las 15 gubernaturas en disputa; logró mayoría en la Cámara de Diputados, en 19 Congresos estatales y, en comparación con 2018, en el presente 2021 triunfó en 692 municipios.

Tlaxcala, primera entidad en iniciar trabajo de transición



