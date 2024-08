Formarán a estudiantes ocupados por el cuidado del medio ambiente, asegura Pedro Aquino

El ciclo escolar 2024-2025 permitirá formar a una generación de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior ocupados en el cuidado y preservación del medio ambiente, aseguró Pedro Aquino Alvarado, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Tlaxcala (SMA).

Indicó que en el estado, los infantes comprenden el mensaje de no tirar basura en las calles y ambientes naturales, pero en el actual año lectivo incrementarán las acciones para preservar las áreas naturales, cuidar el agua y plantar árboles.

Puntualizó que la instalación de Comités de Cambio Climático en las más de tres mil escuelas en el estado, que van desde preescolar hasta universidad, no desplazarán las acciones que tienen establecidas, como los huertos escolares, farmacias vivas o jardines polinizadores, más bien, reforzarán y ampliarán esas acciones.

Alumnos de todos los niveles en Tlaxcala combinarán sus actividades académicas con la preservación del ambiente. Cortesía / Secretaría del Medio Ambiente

Este año no nos quedaremos con las acciones internas en las escuelas, se atenderá al cambio climático como una política transversal y ese trabajo será llevado a la biodiversidad y ecosistemas, contaremos con contenido faunístico con personal del Instituto de Fauna Silvestre y la Coordinación del Bienestar Animal, incluiremos el tema de denuncias sobre maltrato animal y afectaciones al ambiente, dijo.

Aseveró que la intención es que la niñez conozca qué recursos e instituciones están en la disponibilidad de atender los casos de denuncia animal, daños a la flora y la vida silvestre, a qué lugares pueden acudir para solicitar ayuda o información.

Aquino Alvarado reconoció que el avance formativo será progresivo y probablemente los resultados no sean visibles el primer año, pero los objetivos serán a mediano y largo plazo, para que los infantes que cursan el ciclo escolar 2024-2025 al llegar a la adultez puedan formar a otras generaciones sobre el cambio climático.

Lamentó que en las escuelas de la entidad detectaron acciones no favorables para el ambiente, pues plantaron árboles que resultaron ser especies invasoras, que las condiciones climáticas no eran favorables para el tipo de ejemplar o descuidaron la planta hasta que murió.

La diferencia para este año será coordinar los trabajos educativos con instituciones ambientales, como la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la sociedad civil, con la finalidad de tener resultados exitosos.

El titular de la SMA reveló que las escuelas que tendrán prioridad de atención en las acciones contra el cambio climático están ubicadas en Huamantla, Papalotla, Tetlanohcan, San Pablo del Monte, Ayometla y Zitlaltepec.

Los trabajos serán en 282 escuelas de educación indígena, inicial, Centros de Atención Múltiple, inicial y Consejo Nacional de Fomento Educativo, así que contemplan a 30 mil personas, detalló.

No buscamos cantidad, no haremos una plantación masiva, este año tendremos la donación de 600 mil plantas y destinaremos 30 mil al programa de Comités de Cambio Climático para la primera fase, serán acciones con fines de enseñanza y no sólo para plantar, complementaremos con material educativo y los docentes estarán en los sitios, así como personal de la SMN, acotó.

Aquino Alvarado no precisó fechas, pero dijo que en próximos días comenzarán con las reforestaciones y probablemente efectuarán un evento protocolario para anunciar el inicio de la plantación.

EL APUNTE

Las acciones de reforestación en nivel básico serán al interior de las escuelas, pero en medio superior y superior tendrán impacto en zonas externas.