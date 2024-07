Fortalece sector salud la donación de sangre; cultura altruista para salvar vidas

Al ser indispensable para los pacientes que lo requieren por sus diversos padecimientos o intervenciones quirúrgicas, en Tlaxcala el sector salud fortalece la donación de sangre durante todo el año con el objetivo de garantizar el abasto suficiente con calidad, seguridad y disponibilidad.

Tanto el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado disponen de los mecanismos para recabar la sangre donada y darle un uso correcto.

En el sector salud, tanto, menores de edad como pacientes adultos padecen cáncer, tumores, están conectados a una máquina o van a ser intervenidos quirúrgicamente y dependen de transfusiones sanguíneas frecuentes, de ahí la importancia de promover la cultura de donación.

La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de arterias, venas y capilares, que transporta diferentes elementos celulares como glóbulos rojos, blancos y plaquetas, mediante el plasma se transportan agua, micronutrientes, electrolitos, proteínas y hormonas para realizar funciones vitales en las células sanguíneas.

Al respecto, el jefe de Laboratorio Clínico del IMSS en Tlaxcala, Emmanuel Salazar García, enfatizó que una persona puede donar sangre tres veces al año si es mujer y cuatro si es hombre, por lo cual logran salvar hasta tres vidas por cada vez que regalen su sangre, un líquido vital especializado que transporta oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, desde el interior del cerebro hasta el dedo meñique del pie.

Luego, explicó que la transfusión puede indicarse después de perder sangre durante una cirugía, accidente, anemias congénitas o alguna enfermedad que impide a las personas producir sangre sana, por lo que, durante este procedimiento, el paciente recibe sangre donada a través de un equipo especial estrecho y estéril instalado en una vena del brazo.

Por eso, remarcó que tanto el IMSS como el sector salud impulsan la cultura de la donación de sangre en los tlaxcaltecas y la necesidad de disponer de ella y de productos sanguíneos seguros para transfusión.

Donar sangre es completamente seguro para una persona que cumple con el perfil, antes de extraerla llevan a cabo estudios a los candidatos para determinar si se encuentran en condiciones para ser donadores; además en 24 horas, el organismo ha recuperado el volumen de líquido que tenía antes de la donación, dijo el especialista.

LOS REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

De esta manera, el funcionario del IMSS informó que los requisitos para ser donador son: tener la intención y disposición de donar; edad entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilogramos; tener ayuno mínimo de cuatro horas; si padece enfermedades crónicas, deben estar controladas; dormir mínimo ocho horas previas a la donación.

Así como no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días; no haberse vacunado en los últimos 30 días; ni tener cirugías menores en el último mes y mayores en los últimos seis meses; no haberse tatuado o hecho perforaciones en los últimos seis meses; no consumir drogas inyectadas o inhaladas; no realizar prácticas sexuales de riesgo y no haber estado embarazada o lactando en los últimos seis meses.

Abundó que al donar sangre, ésta se suministra a través del procedimiento de transfusión a otra persona que la necesita, que puede significar salvarle la vida, por lo que se considera un acto de amor y generosidad.

¿QUIERES DONAR SANGRE?

