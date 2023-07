Fortaleza del peso afecta a las remesas que llegan desde EE.UU.

Derivado a que en estos días el peso mexicano registra una mayor apreciación frente al dólar, los tlaxcaltecas reconocieron que sí les afecta en el envío de las remesas porque disminuyó la cantidad de recursos que les mandan sus familiares desde Estados Unidos de América (EE.UU.).

De acuerdo con las opiniones de los economistas el peso mexicano mantendrá una tendencia positiva durante la segunda parte del año, consiguiendo una apreciación récord por debajo de los 17 pesos por dólar.

Cada institución tiene precios diferentes sobre la compra y venta de dólares. Nadia Mendoza | El Sol de Tlaxcala

Tan solo el lunes pasado el precio promedio fue de 17.06 unidades por dólar, un buen nivel registrado desde diciembre de 2015.

Las ventajas del fortalecimiento del peso son el desempeño de la Inversión Extranjera Directa y el alza en las tasas de interés; pero el flujo de ingreso de dólares a México no se ha detenido, al contrario, sigue su flujo diario.

En Tlaxcala los lugares donde la gente puede recibir sus remesas son los bancos comerciales, tiendas departamentales, supermercados y farmacias como Coppel, Elektra, Banco Azteca, Soriana, Aurrera, Farmacias Guadalajara, entre otros establecimientos.

Los interesados en el trámite deben llevar una copia de su identificación del Instituto Nacional Electoral, el número de cuenta del envío, el nombre de la persona que les envía y la cantidad de dinero que trasladaron.

Este Diario recorrió bancos comerciales e instituciones en la capital tlaxcalteca que hacen cambio de dólares a pesos. El promedio del billete verde para ayer jueves fue de 16.25 y 17.58 en compra y 17.70 y 18.39 en venta, pero varía en cada sucursal.

“La gente viene todos los días a cambiar sus dólares, no ha bajado el servicio”, dijo una empleada de una casa de cambio.

Por su parte, un ejecutivo de banco explicó que los tlaxcaltecas que cambian sus dólares en la sucursal deben tener necesariamente una cuenta en su institución, o bien contar con tarjeta de crédito. “Aquí les damos el precio del dólar por día, sólo pueden cambiarlos si tienen cuenta con nosotros. Yo lo que hago es orientarlos para que vayan a una casa de cambio porque las tiendas departamentales los cambian, pero a menos precio”.

LO QUE OPINA LA GENTE

Jorge N., de 56 años de edad, compartió que cada semana asiste a recibir las remesas que le envía su hijo, quien radica en California en EE.UU. pero sí observa que está recibiendo menos dinero en pesos. “Mi hijo nos apoya para enviarnos dinero para los gastos del día. Ahora recibo menos, si antes me daban cinco mil pesos, ahora me dan 4,700 pesos porque el dólar descendió. Creo que sí nos convenía cuando costaba 20 pesos un dólar”.

Jonás N., de 67 años de edad, refirió que aunque haya una mayor apreciación del peso frente al billete de EE.UU. sus hijos le seguirán apoyando para atender su enfermedad.

Tengo dos hijos en Estados Unidos, ellos me dicen que seguirán enviándome mi dinero para que me atienda de mi enfermedad, me comentan que no me preocupe, que ellos me van a ayudar. A mí me lo dieron en 16.25 en compra, pues sí disminuye al recibirlo en pesos

LAS REMESAS QUE LLEGAN A TLAXCALA

El Banco de México confirmó que durante el primer trimestre del año en curso llegaron a Tlaxcala 85.03 millones de dólares en remesas. Tan solo en el trimestre julio-septiembre y octubre-diciembre de 2022 reportaron 111.9 y 101.9 millones de billetes verdes, respectivamente.

Los recursos son utilizados para los gastos de alimentación, salud, educación, así como para adquirir bienes de segunda necesidad, incluso para construir sus hogares y a0mueblarlos.

En términos generales los municipios que reciben mayor cantidad de remesas son Apizaco, Tlaxcala, Chiautempan, Zacatelco, Tlaxco, Nanacamilpa, Calpulalpan, Huamantla, Teolocholco, San Pablo del Monte y Nativitas.

85.03 millones de dólares, remesas que entraron a Tlaxcala en el primer trimestre del año 2023.

16.25 y 17.58 en compra y 17.70 y 18.39 en venta, precio para el dólar ayer jueves en tiendas departamentales.

