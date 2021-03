Fracasa elección de magistrado del TSJE

Por no haber obtenido las dos terceras partes del total de los diputados para su aprobación, la LXIII Legislatura local fracasó en nombrar al nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quien sustituirá a Elsa Cordero Martínez, por lo que debe ser el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez quien lo designe.

Los legisladores convocaron a una sesión extraordinaria desde la noche del pasado martes, pero fue declarado un receso por tiempo indefinido, el cual retomaron hasta la mañana de este miércoles.

A la continuidad de la sesión asistieron solamente 13 de los 25 diputados locales, número suficiente para sesionar, por lo que desarrollaron la plenaria. La diputada del primer distrito local, Luz Vera Díaz, fue la encargada de seguir con la lectura del dictamen con proyecto de decreto.

El ordenamiento establecía integrar al exmiembro del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Luis Manuel Muñoz Cuahutle, como magistrado propietario y como suplente al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Pedro Sánchez Ortega, para el periodo de cuatro de marzo de 2021 al tres de marzo de 2027.

Al momento de la votación en pro del proyecto, solo la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Luz Vera, levantó la mano y el resto de sus compañeros se limitó a observarla.

En rechazo fueron 12 votos y la titular de la Mesa Directiva, Mayra Vázquez Velázquez, señaló que “de acuerdo con la votación emitida en lo general y en lo particular y, de no haberse obtenido las dos terceras partes el total de los diputados que integran la Legislatura, se declara no aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos”.

La Constitución local señala que para nombrar a los magistrados del TSJE, “el gobernador someterá una terna a consideración del Congreso y designará a quien deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta”.

Agrega que “si el Congreso no resolviera dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el gobernador”, por lo que el nombramiento quedó “en la cancha” del Ejecutivo local.

Cabe señalar que a pesar de la realización de la plenaria, el plazo para nombrar al nuevo jurista venció desde el pasado uno de marzo, pues la ley en la materia solo autoriza 30 días para la asignación y este tres de marzo se cumplieron 32 días.

