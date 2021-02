Fue complicado el inicio de vacunación, contra la Covid-19

En medio de un notorio desorden en la mayoría de los puntos de vacunación, así como un retraso de más de una hora en el inicio de la aplicación del biológico, este lunes inició la primera etapa de inoculación de los adultos mayores contra la Covid-19, quienes, desde temprana, hora se dieron cita en estos espacios para recibir la llamada”esperanza de vida”.

Local Para aplicar la vacuna en Tepeyanco y Huactzinco hubo desorganización, dicen algunas personas

Y es que a pesar de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron los encargados de trasladar las dosis de AztraZeneca a los ocho municipios, estos arribaron pasadas las 09:00 horas, cuando a nivel nacional se informó que comenzarían a las 08:00, lo que causó molestia por parte de los asistentes, pues debieron esperar a pesar del intenso frío.

Sin embargo, a lo largo de la jornada se notó mejoría en todos los puntos habilitados para esta acción, aunque en algunos lugares los convocados tuvieron que permanecer sentados bajo los rayos del sol y por más de una hora para ser inoculados.

Local Esperemos que con la vacuna contra Covid-19 seamos más libres, dice la señora Maricela

De acuerdo con información proporcionada por el delegado de la Secretaría del Bienestar, Carlos Luna Vázquez, quien encabezó el arranque de la entrega de los antígenos, fueron ocho mil 90 las que distribuyeron a los ocho municipios.

En entrevista, detalló que la asignación fue de mil 520 dosis para Tepeyanco, las cuales aplicarán en cuatro días; 802 para San Juan Huactzinco, también para cuatro días; Acuamanala 600 en cuatro días; Xiloxoxtla, 463 en tres días; Tzompantepec, mil 629 en tres días y El Carmen Tequexquitla mil 600 en cinco días.

Además, agregó que Ixtenco recibió mil 134 para cinco días y Lázaro Cárdenas 638 para aplicar en tres días.

En este sentido, sostuvo que habrá vacunas suficiente para aplicarlas a quienes fueron llamados el pasado domingo para indicarles la hora y lugar, además de que recomendó que a quienes no les hayan informado todavía que tengan paciencia, aunque de no recibir la llamada pueden acudir un día antes de terminar para que los puedan atender, y a los que están postrados en cama irán al domicilio.

Local Arrancó en Tlaxcala la vacunación anti Covid-19 en adultos mayores

También, señaló que aquellos que se inscribieron ayer (domingo) y no aparezcan en la lista, podrán acudir y los van a vacunar aunque no estén enlistados, “pero si no los han llamado, que esperen el penúltimo día y asistan, sino ahorita llegaría toda la gente y ya tenemos convocados a cuántos vamos a aplicarles la vacuna y ya está el horario y debe respetarse”.

De igual forma, adelantó que para el resto de los municipios la vacuna llegará semanalmente y se distribuirá en todos los lugares, pues la decisión de iniciar en estas comunas fue tomada desde oficinas centrales, donde sacaron la sumatoria para saber cuántas mandaban.

Finalmente, afirmó que las dosis están seguras y en resguardo del Ejército o de la Guardia Nacional, además de que reciben el apoyo de las policías estatal y municipal, así como el apoyo en la colocación de lonas y sillas por parte de los presidentes municipales.

8 municipios de Tlaxcala recibieron dosis de vacunas contra Covid-19 para adultos mayores

El horario de aplicación es de 08:00 a 16:00 horas en los centros de salud de las comunas, donde atienden 26 células o brigadas.

