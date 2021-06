Fue enriquecedor ser candidato LGBT: Guillermo Valencia

Para Guillermo Valencia Rojas, excandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a diputado federal, participar en la política fue una experiencia enriquecedora que, entre otras cosas, le permitió conocer nuevas personas y afianzar amistades.

Local No más pandemia de odio: LGBTTTIQ+

Aunque fue la primera ocasión que decidió contender por un cargo de elección popular y los resultados no le favorecieron, Memo, como es conocido el destacado activista y defensor de los derechos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ+), opinó que volvería a hacerlo, pero en esta ocasión con una mejor preparación.

Personas LGBT, indígenas y con discapacidad ganan 12% de la Cámara de Diputados | “En resumen, de las 5 acciones afirmativas, ingresarían a la Cámara de Diputados y Diputadas un total de 60 fórmulas (de 500)”, expuso el INE...https://t.co/teFQNxXwbL#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 16, 2021

“Fue una experiencia padre, fue la primera vez que participo en ese tipo de cosas y pues no me deja ningún mal sabor de boca porque me permitió conocer a mucha gente en el toque de puertas, quienes nos recibieron de forma muy amable y hasta nos invitaban a comer”, expresó.

Local Respeto y tolerancia, piden integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+

Lo anterior, a pesar de que el partido no le dio el apoyo que esperaba, pero dijo que el respaldo que obtuvo le sirvió no solo para conocer a más personas, sino también para enterarse de las carencias que hay en comunidades y municipio del Distrito Electoral III.

Y contó que en los recorridos que hizo se dio cuenta que en zonas alejadas de ese distrito las personas carecen de servicios básicos, como agua entubada, drenaje, rehabilitación de caminos y hasta de transporte público, cuestiones que han olvidado las mismas autoridades, quienes solo se focalizan en atender las necesidades de las personas que viven en los centros de los municipios y de las comunidades.

Descienden las muertes por Covid-19 esta semana | Registró tres días consecutivos sin defunciones a lo largo de esta semana...https://t.co/KruL9FlDoc#VacunacionCOVID19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 25, 2021

“Yo estoy en el activismo y veo ese tipo de cosas, y debes ayudar sin tener algún beneficio extra porque es una experiencia profesional que te llevas”, dijo.

Local No olvidar derechos, piden LGBTTTIQ+

Por eso, adelantó que participará en el proceso del año 2024, para contender nuevamente para algún cargo de elección popular pero menor, ya no una diputación federal, pues su intención es hacer un cambio no solo en el entorno de la gente, sino también en la forma de hacer política.

Y es que explicó que la ciudadanía debe aprender a votar por la persona no por el partido, y mucho menos debe dejarse convencer por quienes les dan algún tipo de prebenda a cambio de su voto.

Finalmente, contó que participó en el proceso electoral por invitación de Valeria Lorety Díaz, la primera mujer trans que buscaba convertirse en presidenta municipal de Zacatelco al ser abanderada por el mismo partido, pero que tampoco logró el triunfo.

Hacen falta candidatos de la comunidad #LGBTTTIQ+, sostiene activista | Solo Valeria Lorety, mujer transgénero, es la única que se ha postulado como candidata, dijo Montes Espejel...https://t.co/jJtN0GAjUP#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 12, 2021

En este proceso electoral, el Instito Tlaxcalteca de Elecciones emitió lineamientos en favor de la comunidad LGBTTTIQ+

Local Comunidad LGBTTTIQ es doblemente discriminada

Yo estoy en el activismo y veo ese tipo de cosas, y debes ayudar sin tener algún beneficio extra porque es una experiencia profesional que te llevas

GUILLERMO VALENCIA / EXCANIDATO DEL PVEM

Elección 2021, reto superado por el @ITETLAX | En el estado existe estabilidad política y gobernabilidad, dice la presidenta del ógano...https://t.co/luqwIOLt2K#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 25, 2021

Continúa leyendo:

Local Activista propone visibilizar orientación sexual en menores

Local Quiere "trans" hacer historia en Tlaxcala