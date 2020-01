Fue niña, el primer nacimiento de Tlaxcala en 2020

Fue a las 06 horas con 55 minutos del uno de enero, de este 2020, cuando ocurrió el primer nacimiento en el Hospital Regional “Emilio Sánchez Piedras”, ubicado en San Andrés Ahuashuatepec, Tzompantepec.

La Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala confirmó a este Diario que se trató de una niña que nació de manera natural, midió 54 centímetros y completamente sana.

Entrevistada al respecto, Marely Zárate Medel, mamá de la bebé, compartió su satisfacción por el nacimiento de su sexta hija.

Mencionó que junto con su esposo todavía no deciden el nombre que le pondrán, pero están emocionados pues ahora tienen tres varones y tres niñas.

Originaria de Santa Isabel Tetlatlahuca, Marely afirmó que sintió alegría de saber que su hija fue la primera en nacer en este nuevo año.

Me empecé a sentir mal, alrededor de las dos de la mañana del primero de enero, mi esposo me trajo al hospital. Llegamos a las 6:35 de la mañana y nació muy rápido. No esperábamos que fuera la primera bebé, estamos muy contentos. Mi esposo me dijo que es una bebé bonita.

La mamá dijo que se siente bien de salud tras el alumbramiento, por lo que seguirá las indicaciones médicas para ir pronto a su hogar.

La bebé ha reaccionado bien, se la ha pasado comiendo y durmiendo. Tenemos opciones de nombres, pero todavía no decidimos cómo le llamaremos.

Con menos de 30 años de edad, Marely aseguró que la maternidad es una etapa especial y única en la vida de una mujer, ya que cada etapa de los hijos se disfruta y dejan experiencias que fortalecen a la familia.

El mensaje que les doy a las mamás es que disfruten a sus bebés, que los quieran mucho, ser mamá es una experiencia muy bonita, agregó.

Por su parte, Jesús, papá de la primera bebé del 2020 apuntó que se siente feliz porque su sexta hija completa la familia que han formado desde hace varios años.

24 horas atiende el Hospital Regional “Emilio Sánchez Piedras”, ubicado en San Andrés Ahuashuatepec, Tzompantepec.

