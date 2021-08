Fue parcial el retorno a las escuelas

Sin certeza en la salud, este lunes cientos de alumnos de educación básica regresaron a las clases en las escuelas, así como en la virtualidad, esto como parte del inicio del ciclo escolar 2021-2022, que concluirá el 28 de julio del próximo año.

En medio de confusiones por no saber si mandarlos a la escuela o no, por la tercera ola de contagios por Covid-19, padres de familia llevaron a sus hijos en lo que fue el inicio híbrido de clases presenciales / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Bajo un estricto protocolo sanitario, los alumnos ingresaron desde temprana hora a las miles de escuelas ubicadas en toda la entidad, portando en todo momento caretas, cubrebocas, gel antibacterial y toallas desinfectantes.

A distancia de al menos 1.5 metros, los infantes ingresaron contentos por regresar a sus escuelas, aunque para algunos de ellos fue la primera vez que la conocieron, así como a sus compañeros y maestros, a quienes muchos solo veían a través de los monitores de las computadoras o a través de sus dispositivos electrónicos.

Una vez adentro, los alumnos pasaron por arcos “sanitizantes” –escuelas que los tienen-, los docentes les colocaron gel antibacterial y les tomaron la temperatura y, una vez en los salones, las sillas fueron ocupadas de forma en que se mantuviera la distancia entre los asistentes.

Así como lo informó El Sol de Tlaxcala, en muchos de los centros educativos los grupos fueron fraccionados para asistir la mitad unos días y el resto los demás días o, en otros casos, lo harán una semana y a la siguiente el resto, pues cada una lo adecuó a sus necesidades y entorno, aunque en otras permanecerán así, la mitad en las aulas y la otra en la virtualidad.

Sin embargo, ante la algarabía del retorno a las aulas, muchos padres de familia olvidaron –a las afueras de las escuelas- la sana distancia, pues aglomeraron las entradas para observar que sus hijos ingresaran con todo el cuidado. Eso sí, muchos de ellos dijeron estar preocupados y tener incertidumbre por lo que pueda suceder, ya que para el caso de los que acuden a primaria y preescolar, el mantener todas las indicaciones sería más difícil, pues aun no son conscientes del riesgo que corren.

Otros más, aceptaron confiar en los docentes, quienes con antelación ya se prepararon para salvaguardar la integridad de los estudiantes, sector que ahora mismo se ha visto afectado por el virus SARS-CoV-2.

Por otro lado, hallaron dificultad similar encontraron los estudiantes que seguirán las clases a distancia, pues en algunos casos la falta de organización provocó que las transmisiones iniciarán desfasadas, pero a lo largo del día los centros educativos lo corrigieron.

LOS CONFLICTOS

Aunque fueron pocos, en algunas escuelas se presentaron conflictos, como el problema de que no serían transmitidas las clases en vivo y durante los días o semana que no asistirían a la escuela los niños, niñas y adolescentes deberían estudiar por su cuenta sin asesoría.

En el caso de la secundaria técnica No. 4, ubicada en Santa Ana Chiautempan, padres de familia increparon al director de la institución, Teódulo Fuentes Meza, debido a que uno de los docentes advirtió que quienes no acudieran a clases presenciales quedarían reprobados, pues él no transmitiría sus clases en vivo.

Sin embargo, después de dialogar los paterfamilias y el directivo acordaron que hablarían con el maestro para saber el porqué de su dicho, esto para no generar clima de inestabilidad desde el inicio del curso.

Aunado a lo anterior, en la escuela secundaria federal Agustín Melgar, ubicada en Panzacola, padres de familia denunciaron que docentes de la institución pretenden que la asistencia al nuevo curso escolar sea presencial de forma obligada, a pesar de que esa decisión para los tutores es opcional.

De igual forma, en el caso de la secundaria técnica No. 9, de Tzompantepec, las clases no iniciaron este lunes, sino que será, de forma oficial, el próximo lunes, aunque mientras los estudiantes deberán presentarse a los salones desde este jueves.

DATOS OFICIALES

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública del Estado, de los 270 mil estudiantes de educación básica (pública y privada), estadística del ciclo pasado, al menos el 50 %, es decir 135 mil, acudió a las aulas desde este lunes.

Asimismo, la dependencia estatal aseveró que en las instituciones se sumaron de manera responsable y voluntaria los padres de familia, quienes colaboraron para que el inicio del ciclo escolar fuera positivo y generando las condiciones sanitarias para bien de las y los estudiantes.

Ambulantes Tal y como lo anunció la autoridad educativa, en la perifería de las instituciones educativas no se observó a ningún vendedor ambulante.

