!Fuera Barroso! Protestan en el Congreso local pobladores de Xicohtzinco

Al grito de ¡Fuera Barroso! y ! Solución!, ciudadanos del municipio de Xicohtzinco se manifestaron durante la sesión ordinaria de este jueves.

En el pleno del Congreso local, los inconformes demandaron a los diputados locales intervenir para la resolución del conflicto que se vive en dicha comuna, específicamente el ataque con arma de fuego que sufrió un joven en octubre pasado.

Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Exigimos justicia y apoyo económico para Fernando T. quien fue baleado cobardemente por el expresidente de Xicothzinco, José Isabel Badillo el pasado 6 de octubre, "No robar, no mentir y no traicionar", y "Xicothzinco te desconoce como presidente, Barroso", fueron las consignas que plasmaron en mantas.

Y al hacer la protesta durante el desarrollo de la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Ramírez Ortiz, les advirtió que en caso de no guardar la compostura serían retirados del pleno.

