Ganó Apizaco proceso para reubicar colectivas de la ruta Xaltocan 

El Ayuntamiento de Apizaco está facultado para reubicar las paradas de transporte público dada la autonomía con la que se rige y en ningún momento ha infringido la ley al cambiar la base de la ruta Apizaco-Xaltocan, determinó el Tribunal de Justicia Administrativa dependiente del Poder Judicial.

Lo anterior, ante la queja de 9 de los 36 concesionarios que este 11 de agosto hicieron público su descontento por el reordenamiento vial emprendido a finales del año pasado por la administración que encabeza Julio César Hernández Mejía.

Cuestionado al respecto, el alcalde mostró la resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en la que se lee que no procede el amparo interpuesto por los prestadores del servicio colectivo al no ser impedida su labor y reveló que los quejosos se han negado a conciliar con la comuna, a diferencia de la mayoría de concesionarios no solo de esta ruta, sino del resto.

“No ha lugar a conceder la suspensión del acto reclamado del acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por el Juez Municipal de Apizaco, Tlaxcala, no se advierte que se esté impidiendo la prestación del servicio de transporte que precisan los recurrentes, por tanto, resulta improcedente conceder la suspensión solicitada”, se lee en la resolución basada en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

La mañana de ayer, la base de la ruta Apizaco-Xaltocan fue acordonada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Apizaco, ubicada en la esquina de las calles Xicohténcatl con Aquiles Serdán.

Los quejosos aseguraron que existe una sentencia judicial que les otorga el permiso, con fecha de enero; sin embargo, para el mes de marzo el Ayuntamiento de Apizaco obtuvo fallo a su favor del procedimiento legal por parte del Tribunal de Justicia Administrativa.





La ruta Apizaco-Xaltocan casi una cuadra para estacionar sus unidades de transporte público y actualmente se le conceden tres espacios en un sitio aledaño.

