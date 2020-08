Garantiza la Sepe cobertura escolar en la entidad

Ante el desafío de la educación a distancia para el ciclo 2020-2021, la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) garantiza la cobertura escolar, de tal forma que todos los alumnos puedan acceder a los planteles educativos sin complicaciones, aseveró el titular de la dependencia, Florentino Domínguez Ordóñez.

El también director general de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala señaló que recomendó a la estructura facilitar los procesos de inscripción y reinscripción, de tal manera que las instituciones educativas otorguen los espacios de acuerdo con su capacidad de matrícula y, en los casos que no sea posible, dar opciones de otros planteles cercanos.

“Estamos garantizando que no habrá niñas y niños que por no tener un plantel asignado dejen de estudiar. Probablemente no encuentren en el que hubiera deseado, pero existen alternativas para que sigan estudiando”, subrayó.

Precisó que la Sepe también garantiza que los alumnos tendrán a sus maestros de grupo, pues generalmente en cada comienzo de ciclo está la queja de los paterfamilias de que los grupos no tienen a sus responsables. “Estamos haciendo todo lo posible para que al inicio del ciclo escolar las niñas y los niños tengan maestros y donde no lo hubiera, pondremos atención inmediata para que no tengamos el fenómeno”, apuntó.

Luego, recomendó a los maestros tener conductas amables y sensibles con sus estudiantes, para que se sientan seguros en este ciclo escolar a distancia. “También que esa misma atención la mantengan con los padres de familia, porque juegan un papel fundamental en la educación de sus hijos”.

VERIFICAR LOS HORARIOS DE TV PARA LAS CLASES

Tras remarcar que los libros de texto gratuitos y el uso de medios digitales respaldarán los contenidos escolares, Domínguez Ordoñez mencionó que las clases para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria por medio de la televisión, estarán disponibles a través de los diferentes canales nacionales y de la Televisión de Tlaxcala, por lo que pidió a los papás y tutores verificar los horarios.

Opinó que la estrategia Aprende en casa II dispone de una barra programática oportuna para que los alumnos vean las clases de acuerdo con su nivel educativo y grado.

MAESTROS INTERCAMBIARON EXPERIENCIAS PARA LAS CLASES

Sobre la celebración del Consejo Técnico Escolar, Florentino Domínguez destacó que los maestros frente a grupo consiguieron capacitarse e intercambiar experiencias para poder conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia con los libros de texto gratuitos, el uso de recursos como la televisión, radio y digitales.





La entidad cuenta con 22 mil 180 profesionales de la educación frente a grupo tan solo en el nivel básico.

