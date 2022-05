Garantizo que soy un militar honorable: Raúl Ruiz

El recién nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Tlaxcala, Raúl Ruiz García, garantizó a la ciudadanía que no tiene ningún pendiente legal con las autoridades judiciales y que es un militar retirado honorable.

Local General de brigada llega a la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Están tratando con un militar honorable que siempre he trabajo en los presentes legales. Pueden tener la confianza de que me he conducido dentro de los lineamientos disciplinarios que el Ejército me ha enseñado.

En su presentación formal ante representantes de los medios de comunicación tlaxcaltecas, el mando militar se comprometió a mantener una política de puertas abiertas, tal y como lo hizo en uno de sus trabajos más recientes en el estado de Yucatán.

De hecho, se comprometió a aplicar estrategias que permitan superar a ese estado del sur del país y convertir a Tlaxcala como la entidad federativa más segura de todo el territorio mexicano.

Confirmó que a partir de su nombramiento formal hará recorridos por la entidad y un análisis de la incidencia delictiva para delinear su estrategia de trabajo que haga frente a la delincuencia en los municipios más vulnerables.

Ruiz García evitó asegurar si en Tlaxcala hay indicios de la presencia del crimen organizado, pero justificó que tiene la experiencia en el combate de ese tipo de grupos, lo que reforzará con el trabajo de inteligencia para descartarlo en los próximos días, en favor de la seguridad pública y los ciudadanos.

-Secretario ¿Sostiene a los tlaxcaltecas que no tiene ningún pendiente con la justicia?

Local Asegura Raúl Ruiz García no tener ningún pendiente con la justicia

- “Entiendo su pregunta, no tengo ningún pendiente con la justicia, me he desempeñado con honorabilidad y bajo los preceptos legales”, respondió.

Y es que el pasado 20 de noviembre quien se desempeñaba como titular de la SSC, Alfredo Álvarez Valenzuela, se dio a la fuga al evadir una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez federal por estar involucrado en el delito de desaparición forzada.

De hecho, el nuevo mando refirió que su mayor experiencia es con la tropa, además de que no prevé de momento cambios de mandos directivos, hasta contar con un diagnóstico más a fondo del previo, aunado a calificar al cuerpo policiaco tlaxcalteca como gente respetable y que genera confianza en la gente.

Raúl Ruiz García manifestó que aportará su capacidad y experiencia de más de cuatro décadas como integrante del Ejército Mexicano para fortalecer la capacitación de los integrantes de la SSC, aunado al uso adecuado de herramientas tecnológicas.

SU TRAYECTORIA

El general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Raúl Ruiz García, tiene 64 años de edad y nació en la Ciudad de México, es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y Maestro en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México.

Local Tiene Tlaxcala nuevo mando al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Como parte de su formación castrense participó en diversos cursos y diplomados de seguridad, protección, localización e inteligencia.

Entre los cargos que ha ocupado están el de comandante de Sección y Compañía en el 2/o Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales; y de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, Tamaulipas; coordinador Aéreo y Logístico en el Estado Mayor; oficial de Adiestramiento y Operaciones del 38/o Batallón de Infantería en Hermosillo, Sonora.

Así como jefe de operaciones en la 20/a Zona Militar en Colima; de la Sección de Operaciones contra el Narcotráfico de la Fuerza de Tarea “Marte XXI” en Baridaguato, Sinaloa; del grupo de Moral y Disciplina de la Sección de Recursos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); de la Sección de Recursos Humanos y coordinador de giras, eventos y actos protocolarios nacionales e internacionales del Estado Mayor.

