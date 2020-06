Gasera de Popocatla, Ixtacuixtla, cuenta con permisos

La gasera que está siendo construida en Popocatla, Ixtacuixtla, cuenta con todos los permisos por parte de la Federación, del Estado y del Municipio, aseveró David Mendoza Arellano, copropietario de esa empresa familiar denominada “Gastas Menos”.

En entrevista, el empresario detalló que el proyecto “Estación de Gas L.P. Ixtacuixtla” ya fue revisado y avalado por la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Coordinación Estatal de Protección Civil, y que cuenta con el permiso de construcción por parte del ayuntamiento, por lo que en febrero pasado iniciaron con la edificación.

Aclaró que esos permisos son otorgados solo si la empresa cumple con todos los requerimientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana que, entre otras cosas, indica que la facultad para regular los hidrocarburos es de la Federación, de ahí que los estados y los municipios no tienen facultades de regulación y menos para aplicar normatividades que nos les competen, como sanciones.

Por lo anterior, lamentó que en días pasados la administración que encabeza el alcalde Rafael Zambrano Cervantes haya colocado sellos para para suspender la obra, pues además de no estar facultado para hacerlo él ya conocía el proyecto desde hace varios meses, cuando le fueron exhibidos los permisos y que a su vez le dio dos autorizaciones.

Nosotros le solicitamos permisos para la construcción de una barda perimetral y sanitarios y una área para oficina, por eso el municipio sabía -desde un principio- que se trataba de la edificación de una gasera, expresó.

Al tener todo en orden legal para la construcción, operación, mantenimiento y hasta abandono de la Estación de Gas L.P., opinó que las protestas de los pobladores han sido creadas e impulsadas por el ciudadano Domingo Pérez, luego de que la empresa rechazó contratar sus servicios como capacitador empresarial en materia de Protección Civil.

Y es que explicó que ante la negativa de contratarlo, la persona amenazó a la empresa con poner a la comunidad en contra de la puesta en marcha de ese proyecto y, con el respaldo del presidente de comunidad, impedir la continuación de la construcción y su operación.

Añadió que luego de ese encuentro, Domingo Pérez les solicitó revisar sus instalaciones y permisos y a cambio de la operaciónde la gasera dejar a algo para la comunidad, porque de lo contrario no los dejarían trabajar, y aunque la empresa no se negó a hacerlo, pidió que fuera ante autoridades presentes, pero la persona en mención no aceptó.

A partir de ahí (a mediados de mayo) empezó un conjunto de discusiones con ellos, hasta que una noche se juntaron más de 12 personas y junto con el presidente de una comunidad y apoyados de una patrulla retuvieron a trabajadores de la empresa en exigencia de que se presentara el dueño, abundó.

Para que liberaran a los empleados Mendoza Arellano acudió al sitio y les mostró los permisos; sin embargo, a ese hostigamiento se sumó el ayuntamiento que, apenas el pasado viernes, colocó los sellos de suspensión de una obra.

Ante ello, la empresa tramitó un juicio de amparo e inició un recurso de revisión administrativa a nivel local para que les sea retirado los sellos de suspensión.

La gasera está ubicada a más de 70 metros cuadrados del inmueble más cercano, por lo que cumple con los requerimientos con relación al espacio entre la tangente de los recipientes de almacenamiento y una estación de servicio con edificaciones de concentración pública (mínima es de 30).

12 personas, junto con el presidente de una comunidad y apoyados de una patrulla, retuvieron a trabajadores de la empresa

70 metros cuadrados se ubica la gasera del inmueble más cercano, por lo que cumple con los requerimientos

La gasera

Almacenará un máximo de cinco mil litros para el expendio al público de Gas L.P. de uso doméstico y vehicular

