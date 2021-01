“Gelee Boutique”, negocio tlaxcalteca, ha tenido un desarrollo positivo, en España

(PARTE II)

Con sus escasas semanas de vida, “Gelee Boutique” ha tenido un desarrollo positivo, pues aunque en España es casi nulo el consumo de las gelatina, pues no hay establecimientos donde las vendan, algo que en México es tan común ya que se come de forma habitual no solo como un postre, sino como parte de la dieta diaria.

Local Consolida tlaxcalteca su negocio en La Rioja, España

Y parte del éxito logrado en plena pandemia tiene que ver con la oferta del producto, pues ha sabido preparar opciones para todos los paladares.

En entrevista, Tanya Ivette Navarro García comentó que venden todo tipo de gelatinas, desde la básica que está elaborada a base de agua, hasta aquellas con diversas combinaciones y una en tarta que es presentada en un bizcocho sin gluten.

Intento hacer un poco las formas y las combinaciones con fruta o frutos secos, la intención es traer la costumbre que tenemos en México (a España) para que puedan probar desde la típica gelatina que se venden papel encerado hasta una más elaborada, expresó.

“Gelee Boutique”, un negocio de una emprendedora tlaxcalteca | CORTESÍA GELEE BOUTIQUE”

Y aunque en su mayoría el arranque ha sido positivo, mencionó que como cualquier emprendedor ha enfrentado complicaciones, entre otras cosas porque en España no existe una costumbre de consumir ese alimento, de ahí que su principal reto era lograr que las gelatinas fueran aceptadas como postres.

Pero las aceptaron desde el primer día, a pesar de que no pudimos hacer una inauguración oficial a causa de la emergencia sanitaria y el confinamiento domiciliario, dijo.

Y es que explicó que el evitar conglomeraciones para evitar contagios por Covid-19 les orilló a solo abrir las puertas del negocio y esperar a que la gente que por ahí pasaba se diera cuenta de que existía una gelatinería y pudieran comprar.

Mencionó que hace algunos días fue reabierta la entrada perimetralmente a La Rioja, que a causa de la pandemia por Covid-19, que había sido restringida de forma temporal.

