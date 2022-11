Gobernadora visita el CAM de Ocotlán

Para la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, trabajar con niños en situación de discapacidad fue su mayor anhelo; uno de sus mayores sueños que hizo realidad.

La vocación de servicio, entrega y paciencia, pero sobre todo el amor hacia ese sector de la población fue decisivo para que eligiera estudiar la licenciatura de Educación Especial en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Recientemente, la titular del Ejecutivo estatal visitó el Centro de Atención Múltiple (CAM) 1 de Educación Especial donde supervisó los avances en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que realiza su gobierno en este plantel, y los cuales presentan un avance de más del 50 %, con una inversión de 8.3 millones de pesos.

Con notoria nostalgia, recordó su paso por el CAM donde fue directora de 1980 a 1993. Realmente disfruté esos años, cuando empecé a ejercer esta bella profesión que siempre desee, sigo convencida de que las experiencias que aquí viví forjaron mi carácter, cada una dejó una huella imborrable en mi vida, y supe el gran compromiso que a partir de ese momento tendría con la educación, narró.

Sobre todo, los mejores momentos para ella fueron estar en contacto con los niños y elaborar los planes de estudio de acuerdo con sus características y necesidades.

Hoy la vida se encargó de traerme de regreso a esta gran institución, y son muchas vivencias que se agolpan en mi mente, aún recuerdo el rostro y la mirada tierna de decenas de niñas y niños que pasaron por el CAM, y del material con el que trabajábamos en aquella época, que era diseñado por profesores y personal que trabajábamos ahí, detalló.

Han pasado casi cuatro décadas, pero esas vivencias reafirman el compromiso que tiene la hoy gobernadora con los profesores, “con quienes comparto día a día la necesidad de reivindicar su papel en nuestra sociedad, saben que tienen todo mi respaldo para fortalecer su vocación por esta digna y noble labor que realizan día con día”, expresó.

La Gobernadora comentó que no imagina su vida de no haber estado en el CAM, que le brindó experiencias únicas e inolvidables. “Si la vida me diera a elegir de nuevo qué carrera estudiar, sin duda sería nuevamente maestra de Educación Especial, en aquellas niñas y niños encontré la verdadera esencia del amor, la honestidad y la paz que puede transmitir una mirada, nada se le compara en la vida a estas vivencias”, remató.

