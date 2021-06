Gobernaré para todos sin distinción de color: Lorena Cuéllar

Una vez que las campañas políticas y la jornada electoral han quedado atrás, Lorena Cuéllar Cisneros convocó a la reconciliación social por el bien de Tlaxcala. Al celebrar junto con miles de seguidores su contundente triunfo en las urnas durante la jornada comicial de este 6 de junio, la virtual titular del Poder Ejecutivo manifestó que gobernará para todos y sin distinción de colores partidistas.

Confesó que el pasado domingo fue un día de mucha tensión para ella por los incidentes que se registraron en distintas casillas e intentos de desestabilización, pero por fortuna la ciudadanía defendió su voto.

Quisieron nuevamente robarnos la elección, pero no pudieron; gracias a ustedes Tlaxcala va a ser para la Cuarta Transformación… sé que no estoy sola y porque no estoy sola voy a gobernar para todos, sin distinción de color, tendremos un gobierno incluyente, responsable, serio, muy trabajador, entregaremos muy rápido buenas cuentas a Tlaxcala y seremos ejemplo nacional porque no somos cualquier estado y vamos a demostrar de qué estamos hechos los tlaxcaltecas,expresó ante miles de seguidores que la arroparon

Agradeció a todos aquellos que desde hace muchos años la apoyan y confiaron en que algún día ocuparía la primera magistratura. Su confianza está en mi corazón y a partir del 1 de septiembre iniciaremos juntos la Cuarta Transformación, dijo.

ES UN TRIUNFO HISTÓRICO: MORENA

A nombre de los cinco partidos que conformaron la coalición, Armando Contreras Castillo felicitó al “heroico pueblo de Tlaxcala” por llevar a Lorena Cuéllar al triunfo por la vía pacífica y electoral.

Lorena Cuéllar festejó su contundente e irreversible triunfo en el Domo Blanco del Centro Expositor/ Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

“Después de muchos días, meses y años, hoy el pueblo de Tlaxcala tiene derecho de celebrar este histórico triunfo”, dijo el diputado federal y coordinador de la Cuarta Circunscripción de Morena.

Destacó que hasta ayer los conteos dan triunfo a Morena y aliados en la gubernatura, las tres diputaciones federales, 12 de 15 diputaciones locales y unos 15 Ayuntamientos.

Nuestra nueva gobernadora tendrá mayoría en el Congreso local para impulsar el andamiaje jurídico, legislativo, constitucional y político de la Cuarta Transformación.

