Gobierno de Tlaxcala se mantiene al margen de las negociaciones

Los gobiernos de Tlaxcala e Hidalgo se han deslindado de los bloques carreteros y han dejado las negociaciones en manos del Ejecutivo federal, aseveró el Jorge Portilla Alba, asesor legal de los campesinos y uno de los integrantes de las mesas de negociación ante la Presidencia de la República.

Local Abordará Cuéllar Cisneros protestas de campesinos en gira de trabajo a CDMX

En entrevista telefónica con el líder del movimiento, aseveró que ninguna autoridad de Tlaxcala e Hidalgo se han acercado con los campesinos para tratar de liberar las vías de comunicación y tampoco han recibido molestias por parte de la policía, entonces se mantendrán los plantones por tiempo indefinido.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Municipios Bloquean campesinos carreteras federales en demanda de indemnización por tierras expropiadas

Las carreteras afectadas en Tlaxcala son: la Apizaco-Huamantla, la autopista México-Puebla y el Arco Norte, todos en ambos sentidos, lo cual ha generado largas filas de automovilistas desde el martes, quienes han preferido tomar vías alternas.

Insistió en que los bloqueos continuarán hasta que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pague las indemnizaciones a cabalidad, pues habían alcanzado acuerdos, pero el gobierno de México las rompió.

Agregó que la lucha es desde hace varios años y en esta protesta conjunta se sumaron los labriegos afectados del ejido de Santa María Texcalac, municipio de Apizaco, pues están en el mismo supuesto de expropiación y pago menor en su avaluó catastral.





Por otro lado, lamentó las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que se trata de oportunismo político de un abogado, a pesar de que son 15 años de lucha sin que los labriegos afectados vean algún pago resarcitorio.

Llamó a la cordura y a la no represión, pues esa fue una de las promesas del actual presidente de México desde campaña y en años anteriores, cuando organizó manifestaciones en el zócalo de Ciudad de México, por el presunto fraude electoral.

Municipios [Actualización] Desquician ejidatarios vialidad con bloqueos carreteros; fracasan negociaciones para pago de predios expropiados

En un manifiesto nacional, los labriegos afectados por los proyectos carreteros señalaron que se unieron para hacer una protesta simultánea y evidenciar a la sociedad el atropello que se ha cometido de forma permanente en contra de sus derechos.





Decirle al gobierno que no permitiremos más burlas, pues contamos con sentencias favorables y no se ha dado cumplimiento al pago de las indemnizaciones. No es válido ni admisible que se siga lucrando con las tierras despojadas a sus dueños para beneficiar a empresas concesionarias que han obtenido ganancias multimillonarias, producto del peaje que se cobra al transitar por las autopistas, puntualizaron.

Local Autorizan expropiación de ejido de Nanacamilpa para destinarlo al Libramiento Norte de Ciudad de México

Insistieron que no levantaran el bloqueo hasta que el gobierno pague sus tierras a un valor comercial real y legal, pues a lo largo de 15 años sustentaron sus predios con documentos legales y válidos, a diferencia de los planteamientos exhibidos por el gobierno federal que son “abusivos y ridículos".

QUE SE QUEDEN EL TIEMPO QUE QUIERAN: AMLO

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Es de señalar que durante la conferencia de prensa de la mañana de este miércoles, el presidente aclaró que los campesinos “pueden quedarse el tiempo que quieran”, pues su gobierno no cederá a chantajes de un abogado que quiere sacar “raja” y “provecho personal”.

Aseveró que el jurista aludido, pero de quien no ofreció el nombre, pretende alcanzar objetivos personales ahora que está por concluir su gobierno, pero no lo va a lograr, pues no cederá.

“Nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque no somos represores, nada más que así no hay ningún acuerdo. Se pueden quedar ahí todo el tiempo”, sentenció.

López Obrador les recordó que perjudican a mucha gente con el bloqueo de varias carreteras, entonces los llamó a generar conciencia y a no dejarse manipular ni engañar por el supuesto abogado que supuestamente pretende sacar provecho personal.

“Las afectaciones que les provoca nuestra protesta es solo responsabilidad del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y del Director General de Carreteras de Cuota Puebla, ellos son los culpables de esto, por lo que exigimos su renuncia”.

Labriegos afectados