Gobierno del Estado conmemoró CCXVI Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) presidió el acto conmemorativo del CCXVI Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García y durante su mensaje conminó a los servidores públicos a vivir los ideales de no robar, no mentir, no traicionar y no abusar del poder.

Local Escuelas indígenas fortalecen la identidad étnica, reconoce Sedif



En la explanada del Domo Blanco del Centro Expositor de la ciudad capital y acompañada de los representantes de los poderes Judicial y Legislativo, la funcionaria estatal resaltó que Juárez García fue un hombre de principios, de alta calidad moral y ética con gran sentido de honorabilidad, amor y lealtad a la patria, “Benito Juárez fue un gran mexicano, un hombre cabal”.

Entérate:➡️ La cuarta transformación se trata de poner la justicia al alcance de todos: Sánchez Cordero

Resaltó que el pensamiento e ideología del Benemérito de las Américas actualmente influye en las formas de gobierno, pues además de que es considerado como un estadista de su tiempo, también es uno de los principales emblemas de la Cuarta Transformación, “Benito Juárez personifica la determinación de llevar a cabo una transformación social, humanista, trascendente y duradera”.

Externó que a 216 años de distancia, el presidente de México y la gobernadora del estado “nos solicitan vivir los ideales y las causas aristas, y nos dicen claramente lo que quieren de su gobierno, de tener voluntad firme y constante de hacer el bien y así superar las más graves dificultades”.

Lee más:➡️ Educación, herramienta contra el oscurantismo

Por lo anterior, invitó a los presentes a apegarse en todo momento a la legalidad para que su actuar sea claro y transparente, a ser mejores ciudadanos, tener una cultura de servicio, tratar bien a la gente, “porque es nuestra obligación responder a la confianza depositada en nosotros”.

Previo al mensaje, las autoridades realizaron el acto cívico con los honores patrios correspondientes a la conmemoración.

Al evento asistieron representantes de la 23 Zona Militar, Guardia Nacional (GN), del Consejo de la Judicatura del Estado, además del presidente municipal de Tlaxcala, representantes sindicales del magisterio y funcionarios de la administración estatal.





LEE MÁS: ⬇️

Local Tlaxcaltecas no podrán recibir la primavera en zonas arqueológicas

Local Entrega Sefoa apoyos a productores afectados por siniestros agropecuarios