Gracias por pensar en ellos, dicen papás de niños soldados por un día

“Que Dios los bendiga por fijarse en nuestros niños que son especiales, por esta oportunidad tan grande que nos dan, no nos esperábamos esta sorpresa”, fueron las palabras en las que la señora Félix Sánchez resumió su agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Y es que ayer su hijo Felipe, quien padece un síndrome que hace que cuerpo crezca desproporcionalmente a su edad, fue nombrado soldado por un día.

Originaria de Santa María Texcalac, Apizaco, la señora Félix dijo sentirse feliz y orgullosa de ver a su hijo con el “uniforme de la Patria” y conocer de cerca a los soldados y sus actividades, pues detalló que la enfermedad que Felipe padece no le permitirá enlistarse en el Ejército o por lo menos hacer el Servicio Militar Nacional.

Félix Sánchez contó que desde que nació y a la fecha, Felipe ha sido intervenido quirúrgicamente 10 veces, pero que eso no le ha impedido llevar una vida aparentemente normal.

“Es difícil, pero siempre hemos sido fuertes. Dios siempre está con nosotros y somos muy bendecidos por él”, expresó.

Explicó que además de luchar con los síntomas de su enfermedad, todos los días enfrentan los señalamientos de la gente que “voltea a verlo porque es un niño diferente a ellos”. “Gracias a Dios el niño (Felipe) está aquí, ya 11 años luchando y hoy no esperábamos esto… él se siente muy contento de subir a los vehículos, no lo puede creer y anoche no podía ni dormir de la emoción de estar aquí”, compartió.

Que Dios los bendiga por fijarse en nuestros niños que son especiales

Félix Sánchez / Madre de familia

