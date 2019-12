Gratuidad, tema de recursos: Domínguez

El Secretario de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez, aseveró que la gratuidad de la educación inicial y superior “no solo es un tema de legislación, sino también de recursos, lo cual podría darse de manera gradual”.

En entrevista, el también director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala estimó que será en 2024 cuando se alcance el 50 % de cobertura de la totalidad de los mexicanos que estén en la posibilidad de estudiar la educación superior, pues es un avance progresivo y no que ya está establecido en la ley y que “como en ocasiones se interpreta, ya quieren ver a todos los inmiscuidos con la cobertura total, lo que no es posible ya que tiene que ser progresivo”.

Asimismo, destacó que el hecho de incrementar la matrícula no es solo crecer en número, esto ya que en muchas ocasiones varios de los estudiantes acuden a las universidades o instituciones de educación superior que más conocen, que más escuchan mediáticamente y dicen que quieren estudiar en este espacio educativo, cuando quizá si les hicieran un perfil vocacional probablemente varios de ellos no estarían donde realmente quieren.

Por ello, indicó que es necesario realizar este tipo de diagnósticos para que aprovechar realmente la infraestructura física educativa que ya existe, que no es suficiente para absorber la educación superior, pues hay muchos muchachos que quieren estudiar pero no acceden y se van y ya no vuelven a regresar al sistema educativo.

Eso sí, aceptó que existen varios retos, uno de ellos es cómo atender a esa matrícula, “será con muchos salones, instituciones o tenemos que recurrir a la tecnología para que esta llegue a través de otras variantes de educación superior.

Además, aseveró que se debe tener en cuenta el tema de la equidad, de cómo el Estado podría hacerle si quiere que esta educación no sea presencial y, si hay una modalidad como esta, qué hacer para que llegué a las comunidades donde no hay internet.

37 Mil 331 alumnos de educación superior existen actualmente.

