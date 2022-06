Gusano descortezador propicia desertificación y sequía

Aunque las autoridades ambientales se han negado a revelar el número de hectáreas perdidas de macizo forestal a causa del gusano descortezador, es evidente la grave merma de cobertura vegetal en zonas boscosas, lo que traerá como consecuencia desequilibrio ecológico para el estado y el planeta, coincidieron especialistas.

Cada 17 de junio es conmemorado el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, fecha propicia para recordar el serio problema del gusano descortezador que enfrenta Tlaxcala, pues el derribo obligado de árboles trae como consecuencia erosión, desertificación, sequias prolongadas y lluvias extremas.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, las sequías se encuentran en la agenda mundial como una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible, especialmente en los países en desarrollo; prevén que para 2050 afecten a más de tres cuartas partes de la población mundial.

Señala que el número y la duración de las sequías han aumentado un 29 % desde 2000 y, a la fecha, existen más de dos mil 300 millones de personas que sufren problemas a causa de la escasez de agua.

DESERTIFICACIÓN DEJA SUELOS INFÉRTILES

Por su lado, el consultor forestal, Juan Carlos Caballero, explica que el humano a nivel global, ha rebasado la capacidad de los recursos en la tierra, pues talan árboles, destrozan el equilibrio ecológico, modifican y alteran los recursos naturales como si nunca se fueran a agotar.

Explica que Tlaxcala enfrenta un grave problema de erosión de suelos y tierras infértiles causados por la desertificación, lo cual se ha agravado con el problema del gusano descortezador, pues da muerte a los árboles de cualquier edad y tamaño, que a la postre, deben ser retirados con suelos desprotegidos.

“La vegetación es un agente amortiguante entre la lluvia y el suelo, de ahí que impide que los nutrientes se desplacen con el agua, pues la parte superior del suelo es la más fértil y concentra la mayor cantidad de materia orgánica”, refiere.

Precisa que en la entidad hay dos tipos de desgaste de suelos, el eólico, causado cuando soplan los vientos y arrastran las partículas y el hídrico -ocasionado por agua de lluvia al llevarse la materia orgánica.

MAS DE 146 MIL HECTÁREAS DESERTIFICADAS EN TLAXCALA

Por otro lado, el estudio denominado “Degradación de tierras y la desertificación”, elaborado por la Comisión Nacional Forestal y la Universidad Autónoma de Chapingo, precisa que en Tlaxcala son 146 mil 620 hectáreas las que presentan algún grado de desertificación.

Define ese concepto como el resultado de una permanente degradación de los suelos que acarrea desforestación de bosques, salinización de suelos, la falta de agua y una sobreexplotación de los mantos acuíferos.

Esa condición, señala, es propiciada por el hombre al no usar la tierra de forma sustentable, practica distintas actividades económicas como la tala inmoderada, el sobrepastoreo, y el cambio de uso de suelo.

Mientras que la sequía la define como una anomalía del clima y se da cuando existe marcada ausencia de precipitaciones y los niveles del agua están muy por debajo de lo que corresponde en una determinada área geográfica, lo cual afecta considerablemente a todas las especies que crecen y se desarrollan en esos espacios.

Puntualiza que la degradación de los suelos representa un grave problema para la economía y el desarrollo de las comunidades, sobre todo en aquellos sitios donde la siembra y la producción agrícola representan una de las principales fuentes de ingresos. Por todo ello, demanda que las autoridades de los tres niveles de gobierno y las naciones, adopten políticas de Estado que neutralicen la degradación de los suelos, recuperen paulatinamente los recursos naturales perdidos y se restablezca el equilibrio ecológico.

¿CÓMO PUEDEN LAS PERSONAS AYUDAR A REVERTIR EL PROBLEMA?





La sociedad en general, puede y debe aportar su “granito de arena”, haciendo los cambios necesarios que minimicen el impacto negativo sobre los recursos naturales como: participar en actividades de reforestación; usar lo menos posible vehículos motorizados; hacer uso de buenas prácticas de cultivo y de cría de animales.

De igual forma, debe evitar no encender fuego en lugares no autorizados o que pudieran generar un incendio; evitar las quemas agrícolas; no arrojar colillas de cigarros en lugares con maleza seca; no tirar basura en espacios naturales y usar el agua de manera responsable.

EL APUNTE

La desertificación es la degradación de la tierra como consecuencia de actividades humanas tales como la deforestación, la explotación del agua, la agricultura y la ganadería. Por otro lado, la sequía ocurre por larga ausencia de precipitaciones





