Habrá celebraciones navideñas a distancia, entre tlaxcaltecas

Los tlaxcaltecas respaldan la recomendación hecha por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de actuar de forma responsable en estas fiestas decembrinas y no realizar ni acudir a fiestas para evitar la propagación de Covid-19.

Local Comerciantes de heno y musgo, con esperanza de tener ventas

En un sondeo realizado por El Sol de Tlaxcala, los ciudadanos coincidieron en que lo más importante es cuidar de las familias, por lo que en estas fechas venideras evitarán reuniones masivas, acudir a posadas y de preferencia pasar la Navidad y Año Nuevo a distancia, comunicados a través de los diversos medios existentes.

#AlMomento 🚨 Regresa Tlaxcala al color naranja del semáforo por Covid-19



Continúa leyendo ➡ https://t.co/wxthbm7RvG #Tlaxcala #Salud pic.twitter.com/HfIJGKNynj — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 19, 2020

En este sentido, Michel Monserrat, de 19 años de edad, opinó que López Obrador tiene razón porque cada vez los contagios son más altos y hay más probabilidad de que esta situación generada por la pandemia vaya aumentado, por lo que, de no cuidarse, no habrá fecha para que termine.

Local Escuela Normal realiza festival navideño en línea

Por eso, en su caso particular, aseveró que ya han valorado no acudir a las fiestas y hacer reuniones familiares con poca gente.

“La celebraciones serán con poca familia, porque la ideal es tener los cuidados y todos debemos acatar la recomendación que nos hacen las autoridades de no acudir a los eventos como las posadas, yo creo que es mejor prevenir que lamentar, y cuidar a la familia de esa forma”, dijo la señora Blanca, oriunda de Tepeyanco.

Para la señora María del Socorro, vecina de la capital, la indicación del mandatario federal debe acatarse para que los contagios por Covid-19 se puedan controlar y no se propaguen.

En contacto con Covid, 35 % de la población: @SesaTlax



Continúa leyendo ➡ https://t.co/B3bhizsinv#Covid19 #Contagios pic.twitter.com/sEMB4akahj — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 18, 2020

“La gente se confía y no hacemos caso a las recomendaciones, y en estas fiestas de diciembre y en esta época se puede contagiar mucha gente porque además hace mucho frio, por eso nosotros no asistiremos a las fiestas decembrinas”, mencionó.

Local Cierra Apizaco 2020 con serial navideño

Lorena N., de 30 años, consideró que es necesario que los tlaxcaltecas se cuiden en estas fechas, pues las autoridades han dicho que el riesgo de contagio no ha terminado y que si no hacen caso de no hacer celebraciones en diciembre, en enero del otro año habrá consecuencias negativas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población para actuar con responsabilidad durante las celebraciones decembrinas y así evitar posibles contagios del nuevo coronavirus.

Llama Secte a ciudadanía a realizar trámites directamente en la dependencia



Continúa leyendo ➡ https://t.co/p0OPlFpWy4#Tlaxcala pic.twitter.com/QQqgtOabNa — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 18, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Enciende Ixtenco su árbol navideño

Municipios Santa Claus no volará en Apizaco, debido a la pandemia