Habrá dos necropsias a víctima de Xaltocan: Segob

Tras la muerte de Quirino N. en los separos preventivos de Xaltocan, el secretario de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, confirmó que habrá dos necropsias para evitar que haya suspicacia en el caso, al tiempo que rechazó que el gobierno local esté rebasado en el tema de la justicia de pobladores por su propia mano.

Este Diario publicó que el pasado 17 de julio en Xaltocan, los pobladores desataron su ira y arremetieron en contra de oficiales estatales, municipales y causaron destrozos en la comisaría, dejando como saldo cinco heridos por parte de los inconformes y ocho policías golpeados, además de una ambulancia y motocicleta destrozada.

Y es que Quirino N. fue detenido por los elementos de seguridad, bajo el argumento de conducir bajo los influjos del alcohol. Fue trasladado a los separos de la policía municipal. El hijo de la víctima Cristopher N., acusó que los policías golpearon a su padre, por lo que convulsionó y después murió.

En entrevista con reporteros tras la la Mesa de Trabajo, Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia Estado-Municipios, el titular de la Segob informó que los policías de Xaltocan no están laborando ante la situación tensa que vivieron, pero la administración estatal está pendiente con las fuerzas de seguridad para mantener la tranquilidad, paz y bienestar de la población.

No sabemos si hay responsabilidad hasta que se determine lo conducente, pero se da porque a la mejor no hay una capacitación adecuada, porque los policías no tienen esa formación.

Expuso que el gobierno tiene contacto con los familiares de la víctima, esto para hacer el acompañamiento respectivo por los hechos considerados. Pero por el momento no hay nadie detenido, hasta precisar la investigación.

Dijo que a la presidencia municipal de Xaltocan le corresponde interponer las denuncias correspondientes para hacer la investigación y castigar a los responsables.

