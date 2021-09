Habrá en Tlaxcala procuración de justicia con una mujer: Lorena Cuéllar

Esta semana podría ser nombrada la persona que estará al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) toda vez que la terna, integrada por mujeres, ya fue enviada al Congreso local la tarde de ayer, informó la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros.

En entrevista, la mandataria estatal comentó que a la brevedad la entidad tendrá a su nueva procuradora de justicia y confió en que la decisión que tomen los diputados locales, al hacer la designación, será en beneficio de los tlaxcaltecas.

“Sé que ellos, al igual que yo, quieren que le vaya bien a Tlaxcala y que la procuración de justicia sea realmente eso, que se realicen las acciones correctas, que se acabe con mucha dilatación, corrupción y malos manejos en la integración de expedientes, etcétera”, expresó.

Por otro lado, aseveró que tras finalizar el proceso de entrega-recepción en el Gobierno del Estado, la administración que ella encabeza está siendo cuidadosa en todos los temas, y que aunque al momento no han encontrado nada indebido, si es así lo harán del conocimiento de quien corresponda.

Dijo que en esa misma línea será su actuar con los secretarios y titulares de las dependencias del Estado, pues advirtió que si existen cualquier tipo de denuncias en contra de quienes forman parte de su gabinete procederá en consecuencia.

“En este momento lo que si podría decir es que estaré muy vigilante de todos los compañeros como siempre le dicho, porque llegó la Cuarta transformación (4T) y se va a respetar”, expresó.

Lo anterior, debido a que en su gabinete estatal Cuéllar Cisneros incorporó a personas que fueron acusadas por presuntamente incurrir en actos de corrupción al fungir como integrantes de la LXIII Legislatura local.

“Nosotros les estamos dando continuidad (en algún cargo a exdiputados locales) porque la gente -sobre todo en mi caso- apoyó varios temas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sacaron la legislación del presidente y ese es el compromiso que nosotros tenemos con ellos, pero no así si hubiera alguna situación irregular en la que incurrieron”, aclaró.





Por eso, tal como lo hizo cuando les tomó protesta de ley al cargo a funcionarios de su gabinete legal y ampliado 2021-2027, indicó que no reparará para actuar en consecuencia de quienes no respeten los preceptos de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar.





“En caso de que haya denuncias formales en contra de los funcionarios lo vamos a analizar, pero eso no es algo que me corresponda a mí, sino que es algo de lo que las leyes tendrán que pronunciarse si es que hubo alguna situación al respecto”, finalizó.

