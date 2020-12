Hacen servicio social alumnos de enfermería de la Cruz Roja, en Tlaxcala

En estas vacaciones decembrinas, 14 alumnos de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja en Tlaxcala cursan su servicio social en los centros de salud de los municipios, obedeciendo las medidas preventivas ante la pandemia.

Los estudiantes de la carrera técnica, podrán reforzar los conocimientos que adquirieron en línea en este año marcado por Covid-19, afirmó la directora de la Escuela de Enfermería, Estefanía Vargas Rugerio.

Tras referir que sus inscritos de enfermería deben acreditar un año de servicio social, la especialista consideró que hasta el momento tienen experiencias buenas, pues se coordinan con la Secretaría de Salud (Sesa) y obedecen los protocolos de sanidad.

Los jóvenes me comentan que fue una experiencia difícil porque los centros de salud aunque no atienden pacientes Covid, tienen un alto riesgo de contagio. La Sesa se comprometió a que nuestros alumnos no tuvieran contacto directo con los pacientes graves. Solo tenemos a un alumno que hace servicio social en el Hospital General, expresó.

La directora de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, destacó que hasta el momento no tienen ningún inconveniente con el servicio social, ni contagiados por Covid-19, incluso registran a tres alumnos en espera de comenzar en febrero con este requisito básico en su formación técnica.

Asimismo, Vargas Rugerio informó que en la carreta técnica de enfermería general tienen inscritos a 27 jóvenes, que por la emergencia sanitaria toman clases en línea por la plataforma Microsoft Teams

"Al principio fue un poco difícil acostumbrarse a la forma de trabajo a distancia, pero hemos logrado un buen acompañamiento tanto con los alumnos como con los docentes", finalizó.

