Hay 3 elefantes blancos con ingeniería de punta en Tlaxcala

En Panotla, Tepetitla y Nativitas fueron instalados cuatro nuevos sistemas operadores con reingeniería de punta con un presupuesto de 140 millones de pesos, pero no funcionan, están convertidos en unos “elefantes blancos”.

Si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto fue responsable al construir sistemas de tratamiento, para sanear las aguas negras, éstas fueron abandonadas al iniciar el el actual gobierno.

Alejandra Méndez Serrano, representante del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, lamentó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presuntamente se aboque a encubrir las acciones de la CNDH.

Toneladas de residuos sólidos estancados en la presa de Panotla / Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

La Semarnat hizo un foro de consulta ciudadano para justificar que se cumplió ante Derechos Humanos con la recomendación 10/2017, pero se sigue muriendo la gente de cáncer, expresó.

Afirmó que adicional al Corredor Industrial Quetzalcóatl en Texmelucan, Puebla, existen unas 80 mezclilleras clandestinas que contaminan en forma indiscriminada las aguas del río Atoyac.

Los afluentes que cruzan la zona centro y norponiente del territorio estatal, conducen a la presa de Valsequillo, en territorio poblano, todo tipo de metales pesados, desechos industriales y domésticos.

EN TEPETITLA OPERA POR GRAVEDAD

La planta de tratamiento instalada en la cabecera municipal de Tepetitla de Lardizábal, con una inversión de 12.5 millones de pesos, opera en un 70 %, por gravedad.

Agustín Hurtado, vigilante de la planta, comentó que el exalcalde Carlos Fernández Nieves dejó trabajando la planta, aunque con limitantes.

Mencionó que con el ingreso de las nuevas autoridades no se tenía dinero, por lo que los tres motores de arranque de la planta se quemaron.

Hurtado consideró que con 50 mil pesos se pueden iniciar los trabajos de bombeo de las aguas domésticas que reciben en el cárcamo, al rehabilitar un equipo.

Expuso que solo falta disponibilidad del Cabildo de Tepetitla para que la planta convierta el agua sucia en limpia, para utilizarla en la agricultura.

50 MDP costó la Planta de tratamiento de Panotla

54.5 MDP costó la Planta de tratamiento de Nativitas

