Hay curules acéfalas por licencias de diputados locales

Las solicitudes de licencia de diputados locales provocarán que algunas curules queden acéfalas por la intención de los suplentes de participar en la contienda electoral o porque el plazo no es mayor a tres meses, además de que permitirá la llegada de hermanos de funcionarios y de una exlegisladora.

Local Aprueban eliminación de partidas secretas

Por ejemplo, el espacio del congresista del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Jesús Rolando Pérez Saavedra quedó acéfalo, toda vez que su suplente Edgar Carro Roldán, busca convertirse en alcalde de Panotla por el Partido Nueva Alianza Tlaxcala.

Mientras que Michaelle Brito Vázquez, quien llegó al Congreso local por el principio de Mayoría Relativa para representar al Distrito II, pidió no mandar a llamar a su suplente, María Félix Delgadillo Vázquez, pues alegó que la legislación permite a un diputado ausentarse de sus funciones hasta por tres meses, tiempo suficiente para su regreso o ahora sí mandar a traer a la suplente.

INE fiscalizará recursos de diputados que buscan reelección



El Instituto podrá solicitar a las autoridades en San Lázaro proporcionar información sobre los recursos destinados a cada legislador... https://t.co/jwDlUH3kDf #Elecciones #Tlaxcala #México — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 26, 2021

Mientras que Maribel Loen Cruz, diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también solicitó licencia sin goce de sueldo, pero se hará efectiva a partir del cinco de abril, por lo que aún no llaman a asumir las funciones de diputada propietaria a la suplente, Aitzury Fernanda Sandoval Vega.

La suplente en comento fungió como diputada por la vía de representación proporcional o plurinominal en la anterior legislatura, pero ahora, al ser la suplente de León, tendría que protestar al cargo, aunque aún no es requerida.

Local Pendiente, creación de Fiscalía General

En el caso de Miguel Ángel Covarrubias Cervantes también determinó dejar la legislatura y el espacio será cubierto por Eduardo Murias Juárez, hermano del actual presidente municipal de Nativitas, Oscar Murias Juárez.

En cuanto hace a José Luis Garrido Cruz, también abandonó la diputación plurinominal que le dieron, para buscar repetir el cargo como diputado local, por lo que solicitó licencia al cargo y en su sitio llegará Javier Ernesto Valenzuela Díaz, quien es hermano de la activista y aspirante a la alcaldía de Tlaxcala por el Partido Acción Nacional, Katy Valenzuela Díaz.

Multa INE a cinco partidos de Tlaxcala por irregularidades durante su precampaña



PAN, PRD, MC, RSP y Fuerza por México pagarán 274 mil 474 pesos; RSP fue multado con más de 210 mil pesos... https://t.co/VsnN6qlrqO#Tlaxcala#Elecciones2021#EleccionesMexico — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 26, 2021

Omar Milton López Avendaño pidió que le tomen protesta a su suplente, Israel Lara García, quien fue basificado en 2016 por Adolfo Escobar Jardínez en el municipio de Tlaxcala y en la anterior legislatura también fue suplente de Carlos Morales Badillo.

Local Sin demoler, muros de la “ignominia”, en palacio legislativo

La diputada Maribel León dejó dicho que a mí no me llamaran, no entiendo por qué y aunque la he visto, lo mismo que a Jaime Piñón Valdivia, no les he dicho nada, ni ellos a mí

Aitzury Fernanda Sandoval Vega / suplente de Maribel León

¿Quieres denunciar la tala ilegal? Aquí te decimos cómo hacerlo | La tala clandestina puede conceder hasta 20 años de cárcel y multas de mil a diez mil díashttps://t.co/4j54NjNyiV#TalaClandestina @PROFEPA_Mx — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 25, 2021

Continúa leyendo:

Municipios “Congelan” demarcación de la Laguna de Acuitlapilco

Local Nombra Congreso a Ernestina Carro magistrada suplente