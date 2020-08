Hay desabasto en vacunas de Rotavirus y BCG

Al momento tenemos dos biológicos en desabasto en los sistemas de salud, que son Rotavirus y BCG, de las cuales se ha retrasado su llegada ante la pandemia por la Covid-19, reveló la encargada del Programa Estatal de Vacunación de la Secretaría de Salud (Sesa), Lucero González Vivanco.

En entrevista, explicó que este desabasto es generalizado pues las autoridades federales han tenido que cancelar contratos y en estos momentos no existe una producción, pues las vacunas son importadas y los laboratorios no cuentan con ellas.

Sin embargo, aseveró que a nivel federal están teniendo conversaciones para tratar de adquirir las dosis de Rotavirus y BCG, pero se requiere de un procedimiento burocrático, es decir, que las autoridades sanitarias deben verificar que la vacuna esté dada de alta para que se pueda otorgar a los niños.

Eso sí, afirmó que aunque inmediatamente el desabasto de BCG afecta a los recién nacidos, la edad límite en que se puede aplicar es de cinco años, de ahí que tienen un margen aceptable para esperar el biológico.

“Todos los Estados estamos en espera para que nos la puedan otorgar, ya hay noticias que en cuanto las surtan a nivel nacional nos las den a nosotros”, recalcó .

Eso sí, adelantó que sería en octubre cuando pudieran entregarla, pero eso depende de la Federación, dado que el esquema de vacunación que tiene México es muy completo, aunque se depende de laboratorios externos y el dinero está para eso.

Asimismo, dijo que ya cuentan con hexavalente, por lo que los padres deben estar consientes de que deben aplicarlas, pues lamentó que esté bajando la cobertura, ya que ante el temor de contagios no asisten y se debe prevenir que exista un brote.

“Les pedimos que acudan a los centros de salud, estamos protegiendo a los bebés y padres con la sana distancia y todas las actividades sanitarias son de alta calidad, no se permite contagiar no ser contagiados, entonces pierdan el miedo de acudir”, enfatizó.

En este sentido, advirtió que de no realizar la vacunación como lo marca el sector salud, más adelante no solo se batallará con Covid-19, sino con sarampión, tosferina u otras enfermedades que actualmente el estado no tiene gracias a la buena cobertura.

Por otro lado, detalló que actualmente el esquema nacional consta de 14 vacunas, las cuales previenen 16 la enfermedades, como son: polio, sarampión, tosferina, tétanos, hepatitis a y b y rubéola, entre otras.

De igual forma, aseguró que de momento en las unidades ubicadas en las localidades, se está realizando la aplicación a recién nacidos contra hepatitis b y además les dan su cartilla, siendo este biológico importante para prevenir en un futuro cáncer en el hígado.

