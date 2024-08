Hizo su "agosto" doña Rume en Día del Abuelo

Este 28 de agosto, Día del Abuelo doña Rume quien lleva 24 años en la venta de flores, se levantó a las tres de la mañana para comprar su mercancía en la Central de Abastos de Puebla. Como aprendió a manejar desde joven, no se le dificulta salir de Tlaxcala en busca de una variedad de flores frescas y a precios más cómodos y, por la mañana, revenderlas a sus clientes en el municipio de Totolac.

Mencionó que las rosas aromáticas subieron de precio en 180 pesos la docena por exceso de humedad, “ya no se le gana como antes, pero tampoco me quejó pues Dios provee a todos y este día me está yendo bien en ventas con el día de los abuelitos”, destacó.

Doña Rume servicial al vender flores. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

Eso sí, afirmó que cada 28 de mes, enciende una veladora para agradecer a Dios a través de San Judas Tadeo, porque tiene empleo y su familia no tiene ninguna enfermedad. “Por las mañanas salgo a caminar, apenas y subo de peso y siento que me falta aire, asi que me mantengo en forma física”, expresó la mujer de 63 años.

“Aquí vendemos flores a los que enfrentan una adversidad cuando una persona fallece y también a los enamorados, en esto llevo 24 años y hay que entender el sentimiento de las personas”, expresa en tono amable.

-Hoy es Día del Abuelo ¿cómo le va en ventas?

-“No me quejo, me va bien, algunos con rostros tristes porque llevan flores a sus padres al panteón, otros de alegría porque todavía tienen a sus viejitos y los visitan, así es la vida, nadie es eterno”, expresó.

-“Qué tal le fue con la visita a las reliquias de San Judas Tadeo?

-Muy bien, no tardé mucho en visitarlo, cerré la florería y fui a verlo a San José, cuando regresé le prendió una veladora y este día que es 28 también, sigo la tradición que me heredaron mis padres y abuelos”.

La comerciante admitió que las ventas han sido flojas desde el 10 de mayo, no obstante, tiene la esperanza de que sea incorporada al Programa de Subsidio para Mujeres de 60 y más que ofreció en campaña la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. "También soy abuela, tengo como ocho nietos, vivo sola pero mis cuatro hijos me visitan de vez en cuando, más cuando se trata de fiestas”, aseveró.

-La presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que ustedes recibirán una pensión ¿qué opina?

-“Creo que sí, como mujer le di mi voto, espero que pronto nos ayude a quienes trabajamos al día, ella es una mujer muy sensible, nosotros no tenemos una pensión como los maestros”, puntualizó.