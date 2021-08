Hoy, controvertido regreso a las aulas

A comparación de otros años, este inicio de clases está marcado por la controversia, pues mientras que muchos padres de familia rechazaron el regreso a las aulas, otros más consideran que es lo más adecuado para sus hijos, pues el aislamiento preventivo les ha causado diversos problemas, en su mayoría emocionales.

Local Alista Cobat-TBC de Tlaxcala regreso presencial

No obstante el inicio del ciclo escolar 2021-2022, de clases de manera híbrida, sería este día, algunas escuelas las atrasarán una semana por no concluir remodelaciones en su infraestructura / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Y es que a más de un año y medio de que las aulas fueron abandonadas a causa del virus SARS-CoV-2, de manera oficial este lunes los alumnos regresarán a sus salones, pero no en su totalidad, ya que para cumplir con la sana distancia, las autoridades decidieron fragmentar los grupos para que solo una parte acuda a la escuela y la otra siga las clases de forma virtual.

Lee también: ➡️ Entrega Sepe útiles y equipo sanitario, para regreso a clases

Sin embargo, para quienes acudan, en algunas de las instituciones existen carencias de infraestructura y servicios, lo que dificultará que el aseo de manos, uno de los puntos que marcó la Secretaría de Educación Pública (SEP) como obligatorio, se cumpla, pues la autoridad educativa reconoció que es necesario dar mantenimiento a los edificios.

Local Serán híbridas las clases en la normal urbana

Para este día, las niñas, niños y adolescentes de educación básica deberán portar en todo momento cubrebocas, guardar la sana distancia y utilizar gel antibacterial, además de que tendrán que evitar el contacto directo con sus compañeros para prevenir posibles contagios; no podrán prestarse útiles y deberán asear diariamente sus butacas, mesas o sillas.

También, tendrán que llevar desde casa un refrigerio para la hora del receso, ya que para evitar aglomeraciones en muchas escuelas no habrá venta en las cooperativas, además de que tampoco permitirán que vendedores ambulantes se coloquen en las entradas o salidas de estas.

No te pierdas: ➡️ Se reactiva la venta de uniformes escolares

Para el tema académico, muchas escuelas implementarán planes en los que no tienen formación pedagógica, como es el caso de la transmisión en vivo de las clases impartidas en el aula hacia los estudiantes que estén en su hogar y que sus padres decidieron no llevar por temer a contagios, o simplemente porque no es su turno.

Local Este lunes, clases en Tlaxcala serán mixtas: Sepe

Por otro lado, algunas de las niñas, niños y adolescentes que decidan quedarse en sus hogares, enfrentarán la falta de internet en sus viviendas, lo que nuevamente dificultará la instrucción y deberán trabajar con cuadernillos o demás materiales que les doten sus profesores.

Asimismo, algunos deberán acudir sí o sí a la institución, pues muchos de los docentes no podrán realizar doble trabajo, que es atender a los presentes y ponerles atención a quienes están a distancia, lo que acrecentará la brecha de rezago educativo.

De acuerdo con el calendario escolar 2021-2022, la primera semana de clases será para identificar el abandono escolar y para diagnosticar cómo regresan los alumnos y, del 13 de septiembre al 26 de noviembre de este año, será el periodo extraordinario de recuperación.

No dejes de leer: ➡️ En Consejo Técnico Escolar, definirán estrategias para regreso a clases seguro

LOS INSUMOS

Local Rechazan paterfamilias el regreso a las escuelas, revela encuesta de la CNTE

Debido a que la Secretaría de Educación Pública del Estado no cuenta con un presupuesto para dotar a las escuelas de forma regular de los enseres de limpieza, los paterfamilias tendrán que absorber esos gastos, de ahí que, a través de la asociación de padres de familia, solicitaron cuotas para poder adquirir lo necesario.

Eso sí, el escenario de cada escuela es diferente, pues mientras que algunas (más céntricas) cuentan con arcos “sanitizantes”, termómetros digitales y hasta dispensadores de gel antibacterial, otras no cuentan ni con servicio de agua potable.

Más información: ➡️ Será virtual el regreso a clases en el Tecnológico de Apizaco

Empero, tendrán que adaptarse a las circunstancias, pues la consigna de que el regreso será voluntario y escalonado, pero al final total, se cumplirá, tal y como lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Local Piden docentes tomar precauciones ante regreso a las aulas

Debido a que es una instrucción de la SEP, en Tlaxcala todos los docentes, así como personal administrativo y de apoyo deberán presentarse a laborar en su totalidad a las escuelas, pues ya fueron vacunados y desde hace días ya tuvieron capacitaciones y demás cursos para mantenerse seguros.

Aunque la SEP aseveró que el portar el uniforme escolar no será obligatorio, claro está en que solo aplicará para los primero 15 días de clases, ya que después de ese periodo todos los alumnos deberán contar con la ropa respectiva.

En la entidad hay 277 mil 620 alumnos y 23 mil 34 docentes de educación básica.

Te puede interesar: ➡️ Con buena participación inició el CTE en escuelas

Se recargan acuíferos con el remanente de "Grace"



Presa Atlangatepec y laguna de Acuitlapilco... https://t.co/mGakxtXrFr — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 29, 2021

Continúa leyendo:

Local Sastrerías activan su economía

Local Será voluntario el retorno a escuelas: Consejo Estatal de Salud