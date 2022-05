Iglesia de Tlaxcala se deslinda de boda con temática del Holocausto

La Diócesis de Tlaxcala se deslindó de la boda con temática nazi celebrada la semana pasada en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Virales Tlaxcala es tendencia por boda con temática del Holocausto

Ranulfo Rojas Bretón, vocero de la Diócesis de Tlaxcala, explicó a El Sol de Tlaxcala que el párroco encargado de oficiar la misa no tenía conocimiento de que la boda sería bajo una temática nazi, ni mucho menos sabía sobre la vestimenta que usarían los novios para esa ocasión.

Por eso, dijo que ante el desconocimiento del sacerdote la misa se llevó a cabo, por lo que no tiene ninguna responsabilidad al celebrar el matrimonio.

No hay una razón por la cual no podría celebrar (la boda), yo creo que todos socialmente hemos lamentado la temática usada debido a que se trata de un tema sensible no solamente para el país, si no para todo el mundo, pero no existe una responsabilidad del sacerdote porque tampoco podría haber dejado de celebrar ya que no hay una disposición en contra de llevar a cabo la misa, expresó.

En entrevista, el sacerdote explicó que en la Iglesia católica no hay ningún ordenamiento que señale la forma en cómo se debe celebrar una boda o cómo deben ir vestidos el novio o la novia.

Normalmente no hay ningún ordenamiento sobre cómo debe ir vestida la pareja, y tampoco existe una obligación de avisar al sacerdote (como irán vestidos), pues mientras no se cometan faltas de imagen o de pudor el sacerdote tiene que celebrar, detalló.

Finalmente, en representación de la Diócesis de Tlaxcala, lamentó que alguien haya tomado esos signos del Holocausto para usarlos en una boda, pues dijo que se trata de un tema muy sensible para muchas personas, por lo que aseveró que la responsabilidad directamente es de quién organizó la fiesta.

