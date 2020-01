Ignoran motociclistas tlaxcaltecas reglamento de tránsito

Al circular en vialidades de la entidad los motociclistas, están obligados a observar las mismas normas que los automovilistas, pero son pocos los que se ajustan al Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes.

No existe un número exacto de la cantidad de motos que hay en Tlaxcala porque son pocas las que están debidamente acreditas con una placa de circulación. Al momento, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado (Secte), solo 2 mil 482 motociclistas han hecho el canje.

Ante el aumento en el costo del combustible, cada día es más común observar a motociclistas circular en la entidad, no obstante una parte de ellos lo hagan sin los papeles al corriente o, peor aún, sin la protección necesaria y circulando sin la precaución necesaria/Everardo NAVA

La cifra de quienes no cumplen con esta disposición es incierta. En los poblados abunda como un medio de transporte habitual. Aunque son diversas las infracciones que cometen al circular, principalmente en carretera, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha destacado cuatro: no usar casco de seguridad, no portar placas, no tener licencia de conducir y exceder en el número de personas permitidas para viajar.

ES FÁCIL ADQUIRIR UNA UNIDAD

Adquirir una motocicleta en Tlaxcala es sencillo, pues las tiendas en donde son vendidas únicamente solicitan el pago o demostrar solvencia para liquidarla en caso de comprarla a crédito.

Obtener placas de circulación y una licencia es otro trámite igual de fácil, y la persona interesada no requiere demostrar el conocimiento de la Ley de Tránsito o saber conducirla, pese a ello, pocas personas lo hacen. En el reglamento de tránsito del estado están plasmadas las disposiciones aplicables para los motociclistas y son similares a las impuestas a los automovilistas.

De acuerdo con la Secte, solo dos mil 482 motocicletas han realizado el canje de placas.

Obligaciones de motoristas, según la Secte

El Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala en Materia de Transporte Público y Privado, señala que cuando los conductores de bicimotos, trimotos, tetramotos, motonetas y motocicletas circulen en la vía pública tendrán que viajar, además del conductor, el número de personas con asiento disponible y todas con casco.

Circularán por la extrema derecha, con excepción de las que tengan un cilindraje superior a los 400 centímetros cúbicos y transitarán en el sentido de la circulación. Utilizarán el carril de la izquierda para rebasar a algún auto y se abstendrán de llevar carga que dificulte la visibilidad, equilibrio y adecuada operación.

