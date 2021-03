Imposible, evitar migración ilegal: Cafami

La coordinadora del Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami), Norma Mendieta Mendieta, aseveró que la iniciativa privada no tiene compromiso de generar las condiciones económicas para evitar la migración y nunca ofrecerá empleos mejores pagados, “pues sería como darse un balazo en el pie”.

Lo anterior porque Roberta Jacobson, titular asuntos de la frontera sur del gobierno de Estados Unidos de América (EE. UU.), dijo que no todo es tarea del gobierno, sino que la iniciativa privada debe asumir su parte de responsabilidad para detener la migración ilegal desde México y Centroamérica hacia EE. UU., particularmente mediante la inversión, creación de empleos y “generación de esperanza” en regiones expulsoras de migrantes.

La activista tlaxcalteca puntualizó que la Sociedad civil y los colectivos han insistido en que la generación de empleos desde el país de origen, es una de las condiciones de cambios fundamentales para contener el flujo migratorio.

“Deben ofrecerse empleos dignos, bien pagados, con prestaciones que garanticen condiciones de mejora económica, incluso de posibilidades de ascenso, pero eso no lo va hacer la iniciativa privada, sería como pegarse un balazo en el pie”, soltó.

Además, estableció que sus grandes ganancias se derivan justamente de la creciente precarización de las condiciones laborales, por lo que difícilmente los empresarios pensarán en su mano de obra, la cual, entre más barata mejor.

“Efectivamente, no todo tiene que ser responsabilidad única del gobierno, pero entre los inversionistas existe toda una política económica, un modelo económico dominante, en el que no importan las personas o sus condiciones de vida, el asunto es la ganancia monetaria y esta, va a costa de una mayor explotación de la gente”, agregó. De hecho, la coordinadora de la Cafami sostuvo que las grandes tasas de migración se siguen dando, porque México y Centroamérica no brindan oportunidades reales de acceso a una vida digna.

“Tan solo en México, tenemos la política de maquiladoras cubiertas con largas jornadas de trabajo, sin que el obrero tenga oportunidades de acceder a mejores condiciones de trabajo”, insistió.

